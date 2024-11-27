https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985914218.html

Штурмовики группировки "Днепр" отрабатывают атаки с танковым десантом

Штурмовики группировки "Днепр" отрабатывают атаки с танковым десантом - РИА Новости, 27.11.2024

Штурмовики группировки "Днепр" отрабатывают атаки с танковым десантом

Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на полигонах в Запорожской области отрабатывают тактику быстрых атак на опорные пункты Вооруженных сил Украины РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T05:26

2024-11-27T05:26

2024-11-27T05:26

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

т-90м

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на полигонах в Запорожской области отрабатывают тактику быстрых атак на опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием танкового десанта на танках Т-90М "Прорыв". Об этом сообщил журналистам заместитель командира одного из полков группировки. "Сейчас мы тренируемся в отработке действий штурмовой группы на танке Т-90М "Прорыв" со спешиванием личного состава и занятием опорного пункта противника. Это отработка действий, когда есть непосредственный контакт с противником применительно к открытой местности, когда противник находится на удалении зрительной видимости", - сказал он. По словам офицера, упор в тренировках российских штурмовиков сделан на скорость продвижения, к которой противник не готов. "Основная задача - это элемент неожиданности и решительность действий, как правило, они этого не ожидают. Стремительная атака - противник в панике, либо бежит, либо пытается укрыться и сдаться в плен", - отметил он. Заместитель комполка рассказал об особенностях отрабатываемой тактики, которая позволяет доставить штурмовиков непосредственно к позициям ВСУ. "Когда штурмовая группа выдвигается на танке, танк наносит огневое поражение противнику прямой наводкой, во взаимодействии с другими огневыми средствами, такими как минометы, АГСы. В связи с этим противник не может воздействовать на танк при помощи РПГ или других противотанковых огневых средств. Благодаря этому танк беспрепятственно подъезжает к переднему краю противника, выгружает пехоту штурмовую и уезжает обратно", - сказал он. Штурмовые подразделения группировки "Днепр" между боевыми задачами на постоянной основе проводят подготовку на полигонах в тылу, что позволяет изучать новые тактические приемы, основанные на опыте проведения СВО.

https://ria.ru/20241103/shturmovik-1981642978.html

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, т-90м, безопасность