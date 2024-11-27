https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985913487.html
Российские морпехи захватили блиндажи на Курском направлении
Российские морпехи захватили блиндажи на Курском направлении - РИА Новости, 27.11.2024
Российские морпехи захватили блиндажи на Курском направлении
Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" захватили блиндажи, уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ на курском направлении,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:08
2024-11-27T05:08
2024-11-27T05:08
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" захватили блиндажи, уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" захватили блиндажи ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области. Блокированные силы неонацистов пытались держать оборону несколько недель, но были разгромлены морпехами-черноморцами. Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из оборудованных и замаскированных боевиками ВСУ блиндажей", - говорится в сообщении. Минобороны РФ показало кадры, как на одном из пунктов управления соединения морской пехоты Черноморского флота, выполняющего задачи в составе группировки войск "Север", идёт непрерывная работа по обеспечению боевых действий в районах ответственности. Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области продолжают идти вслед за штурмовыми группами и закрепляться на освобожденных территориях. Кроме того, в пресс-службе военного ведомства добавили, что с морпехами, прибывшими с линии боевого соприкосновения по ротации в тыловые районы, проводятся плановые занятия по огневой и инженерной подготовке, а также штурму позиции ВСУ. "Интенсивные занятия по боевой подготовке проходятся в том числе на позициях, недавно отбитых у боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Там же военнослужащие разбирают реальные случаи из боевой практики", - следует из сообщения. Основное внимание морпехи обращают на тактическую стрельбу и минно-взрывное дело, а также на тренировки координации действий в составе групп, что является ключевым элементом успешного выполнения ими боевых задач, уточнили в МО. Недавно группа, подготовленная инструктором по боевой подготовке с позывным "Кощей", смогла абсолютно незамеченной зайти в тыл подразделения ВСУ и нанести боевикам мощный удар. "Этот "опорник" (бывшая позиция противника - ред.) используем как учебное место. Чтобы морпехи понимали, как они окапываются, в каких условиях живут", - приводит видео с "Кощеем" Минобороны.
https://ria.ru/20241126/neytralizatsiya-1985879138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские морпехи захватили блиндажи на Курском направлении
Морпехи Черноморского флота уничтожили бронетехнику ВСУ на Курском направлении
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" захватили блиндажи, уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" захватили блиндажи ВСУ
вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области
. Блокированные силы неонацистов пытались держать оборону несколько недель, но были разгромлены морпехами-черноморцами. Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из оборудованных и замаскированных боевиками ВСУ блиндажей", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ
показало кадры, как на одном из пунктов управления соединения морской пехоты Черноморского флота, выполняющего задачи в составе группировки войск "Север", идёт непрерывная работа по обеспечению боевых действий в районах ответственности.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области продолжают идти вслед за штурмовыми группами и закрепляться на освобожденных территориях.
Кроме того, в пресс-службе военного ведомства добавили, что с морпехами, прибывшими с линии боевого соприкосновения по ротации в тыловые районы, проводятся плановые занятия по огневой и инженерной подготовке, а также штурму позиции ВСУ.
"Интенсивные занятия по боевой подготовке проходятся в том числе на позициях, недавно отбитых у боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Там же военнослужащие разбирают реальные случаи из боевой практики", - следует из сообщения.
Основное внимание морпехи обращают на тактическую стрельбу и минно-взрывное дело, а также на тренировки координации действий в составе групп, что является ключевым элементом успешного выполнения ими боевых задач, уточнили в МО.
Недавно группа, подготовленная инструктором по боевой подготовке с позывным "Кощей", смогла абсолютно незамеченной зайти в тыл подразделения ВСУ и нанести боевикам мощный удар.
"Этот "опорник" (бывшая позиция противника - ред.) используем как учебное место. Чтобы морпехи понимали, как они окапываются, в каких условиях живут", - приводит видео с "Кощеем" Минобороны.