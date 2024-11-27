https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985913487.html

Российские морпехи захватили блиндажи на Курском направлении

Российские морпехи захватили блиндажи на Курском направлении - РИА Новости, 27.11.2024

Российские морпехи захватили блиндажи на Курском направлении

Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" захватили блиндажи, уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ на курском направлении,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T05:08

2024-11-27T05:08

2024-11-27T05:08

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" захватили блиндажи, уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" захватили блиндажи ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области. Блокированные силы неонацистов пытались держать оборону несколько недель, но были разгромлены морпехами-черноморцами. Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из оборудованных и замаскированных боевиками ВСУ блиндажей", - говорится в сообщении. Минобороны РФ показало кадры, как на одном из пунктов управления соединения морской пехоты Черноморского флота, выполняющего задачи в составе группировки войск "Север", идёт непрерывная работа по обеспечению боевых действий в районах ответственности. Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области продолжают идти вслед за штурмовыми группами и закрепляться на освобожденных территориях. Кроме того, в пресс-службе военного ведомства добавили, что с морпехами, прибывшими с линии боевого соприкосновения по ротации в тыловые районы, проводятся плановые занятия по огневой и инженерной подготовке, а также штурму позиции ВСУ. "Интенсивные занятия по боевой подготовке проходятся в том числе на позициях, недавно отбитых у боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Там же военнослужащие разбирают реальные случаи из боевой практики", - следует из сообщения. Основное внимание морпехи обращают на тактическую стрельбу и минно-взрывное дело, а также на тренировки координации действий в составе групп, что является ключевым элементом успешного выполнения ими боевых задач, уточнили в МО. Недавно группа, подготовленная инструктором по боевой подготовке с позывным "Кощей", смогла абсолютно незамеченной зайти в тыл подразделения ВСУ и нанести боевикам мощный удар. "Этот "опорник" (бывшая позиция противника - ред.) используем как учебное место. Чтобы морпехи понимали, как они окапываются, в каких условиях живут", - приводит видео с "Кощеем" Минобороны.

https://ria.ru/20241126/neytralizatsiya-1985879138.html

https://ria.ru/20241126/kurskaya-1985793286.html

https://ria.ru/20241125/vertolet-1985653186.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность