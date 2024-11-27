https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985945672.html

В Севастополе ПВО уничтожила еще три беспилотника

В Севастополе ПВО уничтожила еще три беспилотника - РИА Новости, 27.11.2024

В Севастополе ПВО уничтожила еще три беспилотника

В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ, в районе Орловки над морем сбиты два беспилотника самолетного типа, еще один – над Парком... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:50

2024-11-27T10:50

2024-11-27T10:56

севастополь

безопасность

черное море

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ, в районе Орловки над морем сбиты два беспилотника самолетного типа, еще один – над Парком Победы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 9.15 мск и отменена спустя 27 минут. Однако атака на Севастополь продолжается, сообщили власти. Были сбиты еще два беспилотника в районе поселка Кача."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено еще 2 БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря в районе Орловки и 1 БПЛА в районе Парка Победы", - написал Развожаев в Telegram-канале.Он попросил сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html

севастополь

черное море

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севастополь, безопасность, черное море, михаил развожаев, вооруженные силы украины