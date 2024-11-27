https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985930759.html
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Над Севастополем сбили две воздушные цели - РИА Новости, 27.11.2024
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Две воздушные цели, предварительно, сбиты над морем в Севастополе в результате отражения атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:42
2024-11-27T09:42
2024-11-27T09:50
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Две воздушные цели, предварительно, сбиты над морем в Севастополе в результате отражения атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 9.15 мск."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны", - написал Развожаев в Telegram-канале.Все службы приведены в состояние боевой готовности.
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Развожаев: над Севастополем сбили две воздушные цели