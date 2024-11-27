Рейтинг@Mail.ru
СБУ искала в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 27.11.2024 (обновлено: 08:23 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/selidovo-1985915990.html
СБУ искала в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации
СБУ искала в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации - РИА Новости, 27.11.2024
СБУ искала в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации
В Селидово, на момент захода ВС России на окраины, в городе активно работала СБУ по выявлению граждан с детьми для их насильственной эвакуации на территорию... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T06:15
2024-11-27T08:23
специальная военная операция на украине
селидово
россия
украина
служба безопасности украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984343882_0:170:3258:2003_1920x0_80_0_0_74242afe347097275021e59017a0db47.jpg
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. В Селидово, на момент захода ВС России на окраины, в городе активно работала СБУ по выявлению граждан с детьми для их насильственной эвакуации на территорию Украины и недопущения эвакуации в РФ или ДНР, допрашивая при этом местных жителей, рассказал РИА Новости эвакуированный из Селидово. "Когда я с ними пересекся (СБУ – ред.) в один день в течении 15 – 20 минут две группы конкретно задавали вопрос, есть ли у меня дети, и потом следующий вопрос – знаю ли я людей, которые проживают с детьми, интересовались, обладаю ли я такой информацией", — рассказал РИА Новости Дмитрий, эвакуированный из освобожденного Селидово. Как пояснил собеседник, на тот момент, когда ВС РФ уже начинали заходить на окраины Селидово, он в один из таких дней шел с района на район, к своему товарищу и ему по пути встретилась сначала одна и потом вторая группа СБУшников, состоящая из четырех человек. Они после проверки документов и стандартных вопросов пытались выяснить информацию о детях, оставшихся в Селидово. "Люди, которые не хотели выезжать на территорию Украины и детей туда своих отправлять или вывозить, прятали их кто как мог. Ну и соответственно СБУшники выявляли сепаратистов", — добавил Дмитрий. По его словам, целью СБУ при выявлении семей или опекунов с детьми была их последующая насильственная эвакуация на территорию Украины и недопущение эвакуации детей на территорию ДНР или РФ. "У меня были такие знакомые — девушка сейчас живет в Донецке с сыном. Когда меня спрашивали за детей, я говорил, что у меня детей нет, семей с детьми не знаю, у меня в доме никто не живет, кроме стариков все с детьми, кто хотел, уже уехали, больше я никого не знаю", — отвечал Дмитрий СБУшникам.
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983681074.html
https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html
селидово
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984343882_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9df496d13fb37b64281c810597e0e543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
селидово, россия, украина, служба безопасности украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Безопасность
СБУ искала в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации

СБУ искала в Селидово семьи с детьми, чтобы принудительно вывезти на Украину

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтела в освобожденном городе Селидово в ДНР
Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. В Селидово, на момент захода ВС России на окраины, в городе активно работала СБУ по выявлению граждан с детьми для их насильственной эвакуации на территорию Украины и недопущения эвакуации в РФ или ДНР, допрашивая при этом местных жителей, рассказал РИА Новости эвакуированный из Селидово.
"Когда я с ними пересекся (СБУ – ред.) в один день в течении 15 – 20 минут две группы конкретно задавали вопрос, есть ли у меня дети, и потом следующий вопрос – знаю ли я людей, которые проживают с детьми, интересовались, обладаю ли я такой информацией", — рассказал РИА Новости Дмитрий, эвакуированный из освобожденного Селидово.
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
На Украине объявили эвакуацию из 16 населенных пунктов
14 ноября, 10:43
Как пояснил собеседник, на тот момент, когда ВС РФ уже начинали заходить на окраины Селидово, он в один из таких дней шел с района на район, к своему товарищу и ему по пути встретилась сначала одна и потом вторая группа СБУшников, состоящая из четырех человек. Они после проверки документов и стандартных вопросов пытались выяснить информацию о детях, оставшихся в Селидово.
"Люди, которые не хотели выезжать на территорию Украины и детей туда своих отправлять или вывозить, прятали их кто как мог. Ну и соответственно СБУшники выявляли сепаратистов", — добавил Дмитрий.
По его словам, целью СБУ при выявлении семей или опекунов с детьми была их последующая насильственная эвакуация на территорию Украины и недопущение эвакуации детей на территорию ДНР или РФ.
"У меня были такие знакомые — девушка сейчас живет в Донецке с сыном. Когда меня спрашивали за детей, я говорил, что у меня детей нет, семей с детьми не знаю, у меня в доме никто не живет, кроме стариков все с детьми, кто хотел, уже уехали, больше я никого не знаю", — отвечал Дмитрий СБУшникам.
Житель Селидово: ВСУ эвакуировали детей под дулом автоматов - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
ВСУ увозили детей из Селидово под дулом автоматов, сообщил очевидец
2 ноября, 05:46
 
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала