https://ria.ru/20241127/selidovo-1985915990.html

СБУ искала в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации

СБУ искала в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации - РИА Новости, 27.11.2024

СБУ искала в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации

В Селидово, на момент захода ВС России на окраины, в городе активно работала СБУ по выявлению граждан с детьми для их насильственной эвакуации на территорию... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T06:15

2024-11-27T06:15

2024-11-27T08:23

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. В Селидово, на момент захода ВС России на окраины, в городе активно работала СБУ по выявлению граждан с детьми для их насильственной эвакуации на территорию Украины и недопущения эвакуации в РФ или ДНР, допрашивая при этом местных жителей, рассказал РИА Новости эвакуированный из Селидово. "Когда я с ними пересекся (СБУ – ред.) в один день в течении 15 – 20 минут две группы конкретно задавали вопрос, есть ли у меня дети, и потом следующий вопрос – знаю ли я людей, которые проживают с детьми, интересовались, обладаю ли я такой информацией", — рассказал РИА Новости Дмитрий, эвакуированный из освобожденного Селидово. Как пояснил собеседник, на тот момент, когда ВС РФ уже начинали заходить на окраины Селидово, он в один из таких дней шел с района на район, к своему товарищу и ему по пути встретилась сначала одна и потом вторая группа СБУшников, состоящая из четырех человек. Они после проверки документов и стандартных вопросов пытались выяснить информацию о детях, оставшихся в Селидово. "Люди, которые не хотели выезжать на территорию Украины и детей туда своих отправлять или вывозить, прятали их кто как мог. Ну и соответственно СБУшники выявляли сепаратистов", — добавил Дмитрий. По его словам, целью СБУ при выявлении семей или опекунов с детьми была их последующая насильственная эвакуация на территорию Украины и недопущение эвакуации детей на территорию ДНР или РФ. "У меня были такие знакомые — девушка сейчас живет в Донецке с сыном. Когда меня спрашивали за детей, я говорил, что у меня детей нет, семей с детьми не знаю, у меня в доме никто не живет, кроме стариков все с детьми, кто хотел, уже уехали, больше я никого не знаю", — отвечал Дмитрий СБУшникам.

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983681074.html

https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

селидово, россия, украина, служба безопасности украины, безопасность