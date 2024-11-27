СБУ искала в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации
СБУ искала в Селидово семьи с детьми, чтобы принудительно вывезти на Украину
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтела в освобожденном городе Селидово в ДНР
Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. В Селидово, на момент захода ВС России на окраины, в городе активно работала СБУ по выявлению граждан с детьми для их насильственной эвакуации на территорию Украины и недопущения эвакуации в РФ или ДНР, допрашивая при этом местных жителей, рассказал РИА Новости эвакуированный из Селидово.
"Когда я с ними пересекся (СБУ – ред.) в один день в течении 15 – 20 минут две группы конкретно задавали вопрос, есть ли у меня дети, и потом следующий вопрос – знаю ли я людей, которые проживают с детьми, интересовались, обладаю ли я такой информацией", — рассказал РИА Новости Дмитрий, эвакуированный из освобожденного Селидово.
На Украине объявили эвакуацию из 16 населенных пунктов
14 ноября, 10:43
Как пояснил собеседник, на тот момент, когда ВС РФ уже начинали заходить на окраины Селидово, он в один из таких дней шел с района на район, к своему товарищу и ему по пути встретилась сначала одна и потом вторая группа СБУшников, состоящая из четырех человек. Они после проверки документов и стандартных вопросов пытались выяснить информацию о детях, оставшихся в Селидово.
"Люди, которые не хотели выезжать на территорию Украины и детей туда своих отправлять или вывозить, прятали их кто как мог. Ну и соответственно СБУшники выявляли сепаратистов", — добавил Дмитрий.
"У меня были такие знакомые — девушка сейчас живет в Донецке с сыном. Когда меня спрашивали за детей, я говорил, что у меня детей нет, семей с детьми не знаю, у меня в доме никто не живет, кроме стариков все с детьми, кто хотел, уже уехали, больше я никого не знаю", — отвечал Дмитрий СБУшникам.