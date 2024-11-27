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Жители Херсонской области остались без света из-за аварии на ЛЭП

Жители Херсонской области остались без света из-за аварии на ЛЭП - РИА Новости, 27.11.2024

Жители Херсонской области остались без света из-за аварии на ЛЭП

Отключение высоковольтной линии "Джанкой – Мелитополь" затронуло около 140 тысяч человек и более 170 населенных пунктов в Херсонской области, энергетики... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:59

2024-11-27T08:59

2024-11-27T08:59

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Отключение высоковольтной линии "Джанкой – Мелитополь" затронуло около 140 тысяч человек и более 170 населенных пунктов в Херсонской области, энергетики задействовали резервную схему, работы по восстановлению энергоснабжения области продолжаются, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обесточивании в регионе из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи. "В 05:00 произошло аварийное отключение на линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Джанкой – Мелитополь". Без электроснабжения временно остались 172 населённых пункта в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Это затронуло 137 534 человека, а также 40 социально значимых объектов, которые были оперативно подключены к аварийным источникам питания", - написал Сальдо в Telegram-канале. К 6 утра по резервной схеме было восстановлено электроснабжение в Геническом и Новотроицком округах, сообщил он. В настоящее время без электричества остаются 69 населённых пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов. Восстановление электроснабжения продолжается, отметил он.

https://ria.ru/20241126/obstrely-1985770868.html

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геническ

херсонская область

запорожская область

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происшествия, геническ, херсонская область , запорожская область, владимир сальдо, евгений балицкий