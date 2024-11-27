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В Твери утвердили документацию для создания кластера "Речной" - РИА Новости, 27.11.2024
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Тверская область
 
17:12 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/ruden-1986045034.html
В Твери утвердили документацию для создания кластера "Речной"
В Твери утвердили документацию для создания кластера "Речной" - РИА Новости, 27.11.2024
В Твери утвердили документацию для создания кластера "Речной"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду провел заседание президиума правительства, где была утверждена градостроительная документация для реализации... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:12
2024-11-27T17:12
тверская область
тверь
россия
игорь руденя
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду провел заседание президиума правительства, где была утверждена градостроительная документация для реализации проекта кластера "Речной" в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также на заседании были рассмотрены вопросы градостроительной деятельности, сохранения природных ресурсов региона, обеспечения комплексной безопасности жителей, развития сферы образования, обеспечения работы региональных ведомств. "На заседании утверждена градостроительная документация, необходимая для реализации проекта создания культурно-исторического кластера "Речной" в Твери. Внесены изменения в генеральный план города, правила землепользования и застройки в целях обеспечения градостроительных условий для формирования кластера", - говорится в сообщении. Так, изменяется функциональная зона территории – теперь это зона исторической застройки, что предполагает ряд ограничений, связанных с ее особым статусом. Накануне вопрос финансирования проекта кластера "Речной" рассмотрен на заседании бюджетной комиссии Тверской области под руководством Рудени. Проект получил поддержку президента России Владимира Путина. Главой региона поставлена задача создать на стрелке рек Волга и Тверца современный центр познавательного и культурного отдыха для жителей и гостей города. Утверждена концепция здания речного вокзала. Подготовлена документация, необходимая для начала работ, которые по плану стартуют в 2025 году. В региональном бюджете на 2025-2027 годы заложены средства на реализацию проекта. Трехэтажное здание вокзала общей площадью около 13 тысяч квадратных метров будет выполнено в том же стиле, что и исторически здесь расположенное. Предполагается обустроить внутри музей, концертно-выставочные и другие площадки. В концепции заложено благоустройство прилегающей территории: обустройство набережной, реконструкция пирса, озеленение. На территории Речного вокзала проведены археологические раскопки, в ходе которых было найдено около 22 тысяч уникальных предметов XIII-XX веков. Проведены подготовительные предпроектные работы. Далее запланированы инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации по воссозданию вокзала, причальных сооружений и благоустройству территории, подготовительные работы, затем – непосредственно строительные работы.
https://ria.ru/20241111/natsproekt-1983151107.html
https://ria.ru/20241107/rudenya-1982421072.html
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тверь, россия, игорь руденя, владимир путин
Тверская область, Тверь, Россия, Игорь Руденя, Владимир Путин
В Твери утвердили документацию для создания кластера "Речной"

Губернатор Руденя утвердил документацию для создания кластера "Речной" в Твери

© Фото предоставлено Правительством Тверской областиЗаседание Правительства Тверской области
Заседание Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото предоставлено Правительством Тверской области
Заседание Правительства Тверской области
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду провел заседание президиума правительства, где была утверждена градостроительная документация для реализации проекта кластера "Речной" в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Также на заседании были рассмотрены вопросы градостроительной деятельности, сохранения природных ресурсов региона, обеспечения комплексной безопасности жителей, развития сферы образования, обеспечения работы региональных ведомств.
"На заседании утверждена градостроительная документация, необходимая для реализации проекта создания культурно-исторического кластера "Речной" в Твери. Внесены изменения в генеральный план города, правила землепользования и застройки в целях обеспечения градостроительных условий для формирования кластера", - говорится в сообщении.
Так, изменяется функциональная зона территории – теперь это зона исторической застройки, что предполагает ряд ограничений, связанных с ее особым статусом.
Накануне вопрос финансирования проекта кластера "Речной" рассмотрен на заседании бюджетной комиссии Тверской области под руководством Рудени.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил создание культурно-исторического кластера Речной в Твери - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Проект получил поддержку президента России Владимира Путина. Главой региона поставлена задача создать на стрелке рек Волга и Тверца современный центр познавательного и культурного отдыха для жителей и гостей города.
Утверждена концепция здания речного вокзала. Подготовлена документация, необходимая для начала работ, которые по плану стартуют в 2025 году. В региональном бюджете на 2025-2027 годы заложены средства на реализацию проекта.
Трехэтажное здание вокзала общей площадью около 13 тысяч квадратных метров будет выполнено в том же стиле, что и исторически здесь расположенное. Предполагается обустроить внутри музей, концертно-выставочные и другие площадки. В концепции заложено благоустройство прилегающей территории: обустройство набережной, реконструкция пирса, озеленение.
На территории Речного вокзала проведены археологические раскопки, в ходе которых было найдено около 22 тысяч уникальных предметов XIII-XX веков. Проведены подготовительные предпроектные работы.
Далее запланированы инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации по воссозданию вокзала, причальных сооружений и благоустройству территории, подготовительные работы, затем – непосредственно строительные работы.
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Тверская областьТверьРоссияИгорь РуденяВладимир Путин
 
 
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