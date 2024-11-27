https://ria.ru/20241127/rossija-1986101662.html

Россия и Казахстан заинтересованы в расширении газового сотрудничества

Россия и Казахстан заинтересованы в расширении газового сотрудничества - РИА Новости, 27.11.2024

Россия и Казахстан заинтересованы в расширении газового сотрудничества

Россия и Казахстан заинтересованы в расширении газового сотрудничества, в том числе для транспортировки в третьи страны. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:28

2024-11-27T20:28

2024-11-27T21:00

экономика

россия

казахстан

центральная азия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан заинтересованы в расширении газового сотрудничества, в том числе для транспортировки в третьи страны. Совместное заявление президентов РФ и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля. "Стороны выражают заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в газовой сфере, в том числе в целях транспортировки газа в третьи страны. Реализация совместных проектов укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию России и Казахстана, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан", - говорится в заявлении.Кроме того, стороны подчеркнули важность "качественной и эффективной реализации проекта газификации северных и восточных областей Казахстана", а также отметили важность работы Каспийского трубопроводного консорциума, который играет "ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и стабильности региона, а также в развитии экономического сотрудничества между странами".

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

россия

казахстан

центральная азия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, казахстан, центральная азия