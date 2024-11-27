Россия и Казахстан заинтересованы в расширении газового сотрудничества
Путин заявил о заинтересованности России и Казахстана в газовом сотрудничестве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместных документов в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан заинтересованы в расширении газового сотрудничества, в том числе для транспортировки в третьи страны.
Совместное заявление президентов РФ и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны выражают заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в газовой сфере, в том числе в целях транспортировки газа в третьи страны. Реализация совместных проектов укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию России и Казахстана, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан", - говорится в заявлении.
Кроме того, стороны подчеркнули важность "качественной и эффективной реализации проекта газификации северных и восточных областей Казахстана", а также отметили важность работы Каспийского трубопроводного консорциума, который играет "ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и стабильности региона, а также в развитии экономического сотрудничества между странами".
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