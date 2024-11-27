https://ria.ru/20241127/putin-1986020508.html
Путин прибыл в резиденцию президента Казахстана
Путин прибыл в резиденцию президента Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин прибыл в резиденцию президента Казахстана
Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию "Акорда", где пройдут его переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:40
2024-11-27T15:40
2024-11-27T16:26
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию "Акорда", где пройдут его переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Версия добавлены подробности после третьего абзацаРоссийский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне пройдут в среду, в том числе с участием делегаций двух стран.Перед двусторонней встречей Путина и Токаева в резиденции президента Казахстана "Акорда" состоялась церемония официальной встречи российского лидера.К резиденции президента Казахстана Путин и Токаев прибыли на одном автомобиле, черном лимузине Aurus российского лидера. В большом зале "Акорды" президентов встречала рота почетного караула и оркестр.Президенты двух стран поприветствовали сначала членов делегации Казахстана, затем представителей российской делегации. Они шли по длинной ковровой дорожке, которая исполнена в цветах национального флага Казахстана - голубом и золотом. В честь государственного визита Путина военный оркестр исполнил гимны двух стран, после чего лидеры отправились на переговоры
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Торжественная встреча Путина в Казахстане
Торжественная встреча Путина в Казахстане.
2024-11-27T15:40
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Токаев встретил Путина у трапа самолета
Токаев встретил Путина у трапа самолета
2024-11-27T15:40
true
PT0M54S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия
Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия
Путин прибыл в резиденцию президента Казахстана
Путин прибыл в резиденцию главы Казахстана "Акорда" на переговоры с Токаевым
АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию "Акорда", где пройдут его переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Версия добавлены подробности после третьего абзаца
Российский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне пройдут в среду, в том числе с участием делегаций двух стран.
Перед двусторонней встречей Путина
и Токаева в резиденции президента Казахстана
"Акорда" состоялась церемония официальной встречи российского лидера.
К резиденции президента Казахстана Путин и Токаев прибыли на одном автомобиле, черном лимузине Aurus российского лидера. В большом зале "Акорды" президентов встречала рота почетного караула и оркестр.
Президенты двух стран поприветствовали сначала членов делегации Казахстана, затем представителей российской делегации. Они шли по длинной ковровой дорожке, которая исполнена в цветах национального флага Казахстана - голубом и золотом. В честь государственного визита Путина военный оркестр исполнил гимны двух стран, после чего лидеры отправились на переговоры