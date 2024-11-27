https://ria.ru/20241127/putin-1986020508.html

Путин прибыл в резиденцию президента Казахстана

Путин прибыл в резиденцию президента Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Путин прибыл в резиденцию президента Казахстана

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию "Акорда", где пройдут его переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:40

2024-11-27T15:40

2024-11-27T16:26

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986027907_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98712fafad8c9108a0796e62451dfa7a.jpg

АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию "Акорда", где пройдут его переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Версия добавлены подробности после третьего абзацаРоссийский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне пройдут в среду, в том числе с участием делегаций двух стран.Перед двусторонней встречей Путина и Токаева в резиденции президента Казахстана "Акорда" состоялась церемония официальной встречи российского лидера.К резиденции президента Казахстана Путин и Токаев прибыли на одном автомобиле, черном лимузине Aurus российского лидера. В большом зале "Акорды" президентов встречала рота почетного караула и оркестр.Президенты двух стран поприветствовали сначала членов делегации Казахстана, затем представителей российской делегации. Они шли по длинной ковровой дорожке, которая исполнена в цветах национального флага Казахстана - голубом и золотом. В честь государственного визита Путина военный оркестр исполнил гимны двух стран, после чего лидеры отправились на переговоры

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торжественная встреча Путина в Казахстане Торжественная встреча Путина в Казахстане. 2024-11-27T15:40 true PT3M49S

Токаев встретил Путина у трапа самолета Токаев встретил Путина у трапа самолета 2024-11-27T15:40 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия