https://ria.ru/20241127/putin-1985903740.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовом секторе

Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовом секторе - РИА Новости, 27.11.2024

Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовом секторе

Россия и Казахстан конструктивно сотрудничают в нефтегазовом секторе, энергетические компании сообща осваивают углеводородные месторождения, говорится в статье... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:39

2024-11-27T01:39

2024-11-27T01:39

экономика

россия

казахстан

черное море

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан конструктивно сотрудничают в нефтегазовом секторе, энергетические компании сообща осваивают углеводородные месторождения, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "Столь же конструктивно наши страны сотрудничают в нефтегазовом секторе. Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Чёрном море осуществляется более 80 процентов экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки. Энергетические компании наших стран сообща осваивают углеводородные месторождения, занимаются переработкой энергоресурсов, расширением трубопроводной системы", - говорится в статье.

https://ria.ru/20241009/gaz-1976845093.html

россия

казахстан

черное море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, казахстан, черное море, владимир путин