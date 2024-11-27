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Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовом секторе - РИА Новости, 27.11.2024
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01:39 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/putin-1985903740.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовом секторе
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовом секторе - РИА Новости, 27.11.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовом секторе
Россия и Казахстан конструктивно сотрудничают в нефтегазовом секторе, энергетические компании сообща осваивают углеводородные месторождения, говорится в статье... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:39
2024-11-27T01:39
экономика
россия
казахстан
черное море
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан конструктивно сотрудничают в нефтегазовом секторе, энергетические компании сообща осваивают углеводородные месторождения, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "Столь же конструктивно наши страны сотрудничают в нефтегазовом секторе. Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Чёрном море осуществляется более 80 процентов экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки. Энергетические компании наших стран сообща осваивают углеводородные месторождения, занимаются переработкой энергоресурсов, расширением трубопроводной системы", - говорится в статье.
https://ria.ru/20241009/gaz-1976845093.html
россия
казахстан
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экономика, россия, казахстан, черное море, владимир путин
Экономика, Россия, Казахстан, Черное море, Владимир Путин
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовом секторе

Путин: Россия и Казахстан конструктивно сотрудничают в нефтегазовом секторе

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан конструктивно сотрудничают в нефтегазовом секторе, энергетические компании сообща осваивают углеводородные месторождения, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля.
"Столь же конструктивно наши страны сотрудничают в нефтегазовом секторе. Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Чёрном море осуществляется более 80 процентов экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки. Энергетические компании наших стран сообща осваивают углеводородные месторождения, занимаются переработкой энергоресурсов, расширением трубопроводной системы", - говорится в статье.
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