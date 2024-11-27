https://ria.ru/20241127/priznanie-1985960904.html

США сделали неожиданное признание о России и Украине

США сделали неожиданное признание о России и Украине - РИА Новости, 27.11.2024

США сделали неожиданное признание о России и Украине

Западные СМИ намеренно обманывают читателей и не дают достоверной информации о роли стран НАТО в конфликте на Украине, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:50

2024-11-27T11:50

2024-11-27T11:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 ноя − РИА Новости. Западные СМИ намеренно обманывают читателей и не дают достоверной информации о роли стран НАТО в конфликте на Украине, пишет Strategic Culture."Понять причину конфликта невозможно, если полагаться исключительно на западные СМИ в плане информации. Западные СМИ не расскажут своим потребителям о перевороте ЦРУ в Киеве в 2014 году, в результате которого был свергнут избранный президент и установлен неонацистский режим. Западные СМИ назвали это движением за демократию. Западные СМИ не расскажут своим потребителям о том, как страны НАТО в течение следующего десятилетия вооружили киевский режим, чтобы вести малоинтенсивную агрессивную войну против русскоязычного населения Украины, кульминацией которой стало военное вмешательство России в феврале 2022 года. Западные СМИ не будут рассказывать своим потребителям, что Украина всегда была объектом интриг для США и их партнеров по НАТО, поскольку использовалась ими для дестабилизации России и бывшего Советского Союза", − возмущается автор статьи.Он также добавляет, что западные СМИ действуют как "систематический смыв в туалете", обеляя действия Запада и распространяя ненавистническую пропаганду против его противников. Но в последнее время их авторитет падает, ведь ложь медленно выходит наружу, отмечает он.С начала СВО в западном информационном пространстве проводится антироссийская пропагандистская политика, цель которой разжечь войну и дискредитировать Россию.В 2022 году в России был принят закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил России, из-за чего ряд иностранных СМИ, включая международная газета Financial Times, канадскую теле- и радиовещательную корпорацию CBC, а также американские телеканалы CBS и ABC News, приостановили свою деятельности на территории России.

https://ria.ru/20241127/dizen-1985941171.html

https://ria.ru/20241127/dubinskiy-1985926863.html

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в мире, украина, россия, нато, киев