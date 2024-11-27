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США сделали неожиданное признание о России и Украине - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/priznanie-1985960904.html
США сделали неожиданное признание о России и Украине
США сделали неожиданное признание о России и Украине - РИА Новости, 27.11.2024
США сделали неожиданное признание о России и Украине
Западные СМИ намеренно обманывают читателей и не дают достоверной информации о роли стран НАТО в конфликте на Украине, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:50
2024-11-27T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
киев
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МОСКВА, 27 ноя − РИА Новости. Западные СМИ намеренно обманывают читателей и не дают достоверной информации о роли стран НАТО в конфликте на Украине, пишет Strategic Culture."Понять причину конфликта невозможно, если полагаться исключительно на западные СМИ в плане информации. Западные СМИ не расскажут своим потребителям о перевороте ЦРУ в Киеве в 2014 году, в результате которого был свергнут избранный президент и установлен неонацистский режим. Западные СМИ назвали это движением за демократию. Западные СМИ не расскажут своим потребителям о том, как страны НАТО в течение следующего десятилетия вооружили киевский режим, чтобы вести малоинтенсивную агрессивную войну против русскоязычного населения Украины, кульминацией которой стало военное вмешательство России в феврале 2022 года. Западные СМИ не будут рассказывать своим потребителям, что Украина всегда была объектом интриг для США и их партнеров по НАТО, поскольку использовалась ими для дестабилизации России и бывшего Советского Союза", − возмущается автор статьи.Он также добавляет, что западные СМИ действуют как "систематический смыв в туалете", обеляя действия Запада и распространяя ненавистническую пропаганду против его противников. Но в последнее время их авторитет падает, ведь ложь медленно выходит наружу, отмечает он.С начала СВО в западном информационном пространстве проводится антироссийская пропагандистская политика, цель которой разжечь войну и дискредитировать Россию.В 2022 году в России был принят закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил России, из-за чего ряд иностранных СМИ, включая международная газета Financial Times, канадскую теле- и радиовещательную корпорацию CBC, а также американские телеканалы CBS и ABC News, приостановили свою деятельности на территории России.
https://ria.ru/20241127/dizen-1985941171.html
https://ria.ru/20241127/dubinskiy-1985926863.html
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в мире, украина, россия, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Киев
США сделали неожиданное признание о России и Украине

SC: западные СМИ скрыли и исказили правду о роли НАТО в конфликте на Украине

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкФлаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Флаги НАТО и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя − РИА Новости. Западные СМИ намеренно обманывают читателей и не дают достоверной информации о роли стран НАТО в конфликте на Украине, пишет Strategic Culture.
"Понять причину конфликта невозможно, если полагаться исключительно на западные СМИ в плане информации. Западные СМИ не расскажут своим потребителям о перевороте ЦРУ в Киеве в 2014 году, в результате которого был свергнут избранный президент и установлен неонацистский режим. Западные СМИ назвали это движением за демократию. Западные СМИ не расскажут своим потребителям о том, как страны НАТО в течение следующего десятилетия вооружили киевский режим, чтобы вести малоинтенсивную агрессивную войну против русскоязычного населения Украины, кульминацией которой стало военное вмешательство России в феврале 2022 года. Западные СМИ не будут рассказывать своим потребителям, что Украина всегда была объектом интриг для США и их партнеров по НАТО, поскольку использовалась ими для дестабилизации России и бывшего Советского Союза", − возмущается автор статьи.
Флаги США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине
Вчера, 10:26
Он также добавляет, что западные СМИ действуют как "систематический смыв в туалете", обеляя действия Запада и распространяя ненавистническую пропаганду против его противников. Но в последнее время их авторитет падает, ведь ложь медленно выходит наружу, отмечает он.
С начала СВО в западном информационном пространстве проводится антироссийская пропагандистская политика, цель которой разжечь войну и дискредитировать Россию.
В 2022 году в России был принят закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил России, из-за чего ряд иностранных СМИ, включая международная газета Financial Times, канадскую теле- и радиовещательную корпорацию CBC, а также американские телеканалы CBS и ABC News, приостановили свою деятельности на территории России.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Раде раскрыли страшные планы ЕС в отношении украинцев
Вчера, 09:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОКиев
 
 
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