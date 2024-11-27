https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html

В Псковской области при пожаре в доме погибли два ребенка

В Псковской области при пожаре в доме погибли два ребенка - РИА Новости, 27.11.2024

В Псковской области при пожаре в доме погибли два ребенка

Два ребенка погибли, женщина госпитализирована при пожаре в доме в Псковской области, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:03

2024-11-27T22:03

2024-11-27T22:03

происшествия

псковская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Два ребенка погибли, женщина госпитализирована при пожаре в доме в Псковской области, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Псковской области на пожаре погибли два ребенка. В деревне Демешкино загорелся жилой дом. Хозяйка госпитализирована. При тушении обнаружены тела мальчиков 3 и 16 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают шесть специалистов и две единицы техники.

https://ria.ru/20241127/pozhar-1986066174.html

псковская область

россия

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2024

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происшествия, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)