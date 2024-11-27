https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html
В Псковской области при пожаре в доме погибли два ребенка
В Псковской области при пожаре в доме погибли два ребенка - РИА Новости, 27.11.2024
В Псковской области при пожаре в доме погибли два ребенка
Два ребенка погибли, женщина госпитализирована при пожаре в доме в Псковской области, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:03
2024-11-27T22:03
2024-11-27T22:03
происшествия
псковская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Два ребенка погибли, женщина госпитализирована при пожаре в доме в Псковской области, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Псковской области на пожаре погибли два ребенка. В деревне Демешкино загорелся жилой дом. Хозяйка госпитализирована. При тушении обнаружены тела мальчиков 3 и 16 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают шесть специалистов и две единицы техники.
https://ria.ru/20241127/pozhar-1986066174.html
псковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псковская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Псковской области при пожаре в доме погибли два ребенка
В Псковской области при пожаре в жилом доме погибли два ребенка