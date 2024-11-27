https://ria.ru/20241127/pozhar-1986066174.html

Пожар в московском хостеле потушили

Пожар в московском хостеле потушили - РИА Новости, 27.11.2024

Пожар в московском хостеле потушили

Пожар в административном здании на юге Москвы ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:19

2024-11-27T18:19

2024-11-27T18:23

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в административном здании на юге Москвы ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. Ранее сообщалось, что административное здание загорелось на площади порядка 40 квадратных метров на юго-западе Москвы, эвакуированы около 30 человек. Как рассказали в столичной прокуратуре, пожар вспыхнул в хостеле, причины выясняются. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара было задействовано 29 человек личного состава и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20240612/pozhar-1952325949.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)