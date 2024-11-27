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Пожар в московском хостеле потушили - РИА Новости, 27.11.2024
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18:19 27.11.2024 (обновлено: 18:23 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/pozhar-1986066174.html
Пожар в московском хостеле потушили
Пожар в московском хостеле потушили - РИА Новости, 27.11.2024
Пожар в московском хостеле потушили
Пожар в административном здании на юге Москвы ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:19
2024-11-27T18:23
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в административном здании на юге Москвы ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. Ранее сообщалось, что административное здание загорелось на площади порядка 40 квадратных метров на юго-западе Москвы, эвакуированы около 30 человек. Как рассказали в столичной прокуратуре, пожар вспыхнул в хостеле, причины выясняются. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара было задействовано 29 человек личного состава и восемь единиц техники.
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в московском хостеле потушили

Сотрудники МЧС потушили пожар в административном здании на юге Москвы

© Фото : ГУ МЧС России по МосквеСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в хостеле на юге Москвы
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в хостеле на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Москве
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в хостеле на юге Москвы
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в административном здании на юге Москвы ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.
Ранее сообщалось, что административное здание загорелось на площади порядка 40 квадратных метров на юго-западе Москвы, эвакуированы около 30 человек. Как рассказали в столичной прокуратуре, пожар вспыхнул в хостеле, причины выясняются.
«
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара было задействовано 29 человек личного состава и восемь единиц техники.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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