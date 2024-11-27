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Аналитики: биткоин притягивает россиян на криптобиржах

Аналитики: биткоин притягивает россиян на криптобиржах - РИА Новости, 27.11.2024

Аналитики: биткоин притягивает россиян на криптобиржах

Посещение россиянами сайтов, связанных с криптовалютами, увеличивается вслед за ростом курса биткоина и других популярных цифровых валют; общий интернет-трафик... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:07

2024-11-27T15:07

2024-11-27T15:07

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посещение россиянами сайтов, связанных с криптовалютами, увеличивается вслед за ростом курса биткоина и других популярных цифровых валют; общий интернет-трафик пользователей на крупных криптобиржах в первые недели ноября вырос на 8% по сравнению с началом октября, свидетельствует аналитика "МегаФона" на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы. С 1 сентября до середины ноября средненедельный трафик, который жители России потратили на площадках цифровых валют, увеличился в среднем на 5%. А в первые две недели ноября объем трафика вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом октября. Самый крупный прирост в начале ноября продемонстрировала биржа Deribit (+126%), следом идет криптоплощадка HTX (+24%), а замыкает тройку лидеров KuCoin (+23%). Binance, Bybit и MEXC лидировали в ежемесячном трафике по общему объему потраченных Мб – 45%, 25% и 8% соответственно, отмечают эксперты. В тоже время ряд бирж потеряли часть трафика. Например, китайская биржа Gate.io потеряла 26%, падение трафика на Upbit и Kraken составили -6% и -4% соответственно. После разочарования россиян в валюте Hamster Kombat (HMSTR), вышедшей на биржи 26 сентября, криптобиржа EBI Exchange растеряла более 80% трафика в октябре и продолжила падение в таком же темпе в этом месяце. Рост трафика российских участников крипторынка соответствует общемировой тенденции. В ноябре суммарный веб-трафик на 20 крупнейших криптобиржах вырос по сравнению с октябрем на 8-10%. По разным оценкам, на долю российских пользователей приходится 27-30% всего интернет-трафика на эти биржи, говорится в сообщении. Общий рост трафика на крупнейших криптоплощадках объяснялся ростом цены на основные криптовалюты и, в первую очередь, биткоин. Курс базовой криптовалюты, занимающей около 60% объема торгов, на мировом рынке начал расти, вопреки сложившейся традиции, не в октябре (его в криптосреде называют "uptober"), а сразу после наступления ноября. По мнению аналитиков, ключевыми для цены валюты стали выборы президента США. После оглашения результатов биткоин начал стремительно расти в цене, увеличившись почти на 45% (с 68 тысяч до $98 тысяч долларов) к концу месяца. Рост цены криптовалют сопровождался притоком капитала в американские биржевые фонды, позволяющие торговать криптовалютами в виде акций. Подорожали и другие основные криптовалюты. Так, Ethereum в ноябре перешагнул отметку в три тысячи долларов за монету и подорожал за месяц на 40%, Solana выросла в цене почти на 60%, а токен XRP увеличился в цене в три раза. Возможную роль в повышении интереса к цифровым валютам среди россиян стали играть не только мировые новости, но и изменения законодательства в РФ в части регулирования этого рынка. С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Законом были закреплены основные понятия, а также упорядочены определенные действия с криптовалютами, говорится в исследовании.

https://ria.ru/20241119/megafon-1984629283.html

https://ria.ru/20240927/hamster-1975023703.html

https://ria.ru/20241110/bitkoin-1982932894.html

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Артем Смирнов

экономика, технологии, россия, сша, мегафон, биткоин, криптовалюта