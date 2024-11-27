https://ria.ru/20241127/polskikh-1985638891.html

Биография Галины Польских

Биография Галины Польских - РИА Новости, 27.11.2024

Биография Галины Польских

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Галина Александровна Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:47

2024-11-27T01:47

2024-11-27T01:47

справки

галина польских

биографии

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Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Галина Александровна Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Ее отец погиб на фронте, мать в 1947 году умерла от туберкулеза, будущую актрису воспитывала бабушка.В 1964 году Галина Польских окончила Всесоюзный государственный институт (ныне университет) кинематографии, мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.С 1964 года работала в труппе Театра-студии киноактера.Среди ее театральных работ роли в спектаклях "Держись, Голливуд!", "Последняя попытка", "Динь-динь", "Сокровища острова Пеликан".В кино Галина Польских дебютировала в 1962 году в фильме режиссера Юлия Карасика "Дикая собака Динго", где 22-летняя актриса сыграла восьмиклассницу Таню. Фильм получил призы на фестивалях в Венеции, Вене, Лондоне.В 1963 году актриса снялась в картине "Я шагаю по Москве" Георгия Данелия, где главные роли исполнили Никита Михалков, Алексей Локтев и Евгений Стеблов.Затем Галина Польских снялась в картинах Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой" (1964) и Валерия Тодоровского "Верность" (1965).В 1967 году она сыграла главную роль Шуры Окаемовой в фильме Сергея Герасимова "Журналист".В 1970-х годах она снялась в главной роли в сериале "Тени исчезают в полдень" (1971-1973) Владимира Краснопольского и Валерия Ускова.За роль медсестры Зины в героической киноэпопее "Фронт без флангов" (1974) и "Фронт за линией фронта" (1977) Галина Польских была удостоена Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.Начав как актриса лирико-драматического дарования, позже Польских проявила себя как острохарактерная и комедийная актриса, снявшись в фильмах "Автомобиль, скрипка и собака Клякса" (1974), "По семейным обстоятельствам" (1977), "Суета сует" (1979), "Отцы и деды" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987) и других. Заметными стали работы Польских в детективах "Ночное происшествие" (1980) и "Разорванный круг" (1987).В 1990-е годах амплуа актрисы стали зрелые, мудрые женщины, надежные и верные, старающиеся обустроить свой дом. Такими стали ее роли в картинах Евгения Матвеева "Любить по-русски" (1995), "Любить по-русски-2" (1996) и "Любить по-русски-3. Губернатор" (1999).В 2000-х годах Галина Польских снялась во многих сериалах: "Граница. Таежный роман" (2000), "Трое против всех" (2001, 2003), "Моя прекрасная няня" (2004), "Доктор Живаго" (2005), "Все включено" (2006), "Мачеха" (2007-2008), "Ранетки" (2008-2010), "Одна семья" (2009), "Маршрут милосердия" (2010) и других.В 2011 году она сыграла главные роли в фильме "Улыбка судьбы" и сериале "Фарфоровая свадьба".Польских снималась в детских фильмах "Дневник мамы первоклассника" (2014), "Тайна темной комнаты" (2014), "Опасные каникулы" (2016), сериалах "Чудотворец" (2014), "Моя любимая свекровь" (2016, 2017), "Напарницы" (2016), "Волшебник" (2017), "Чисто московские убийства" (2017) и др.Среди ее киноработ последних лет – роли в сериалах "Холодные берега" (2019), "Смерть в объективе" (2020), "Холодные берега. Возвращение" (2021), "Ева, рожай!" (2022), "Родные люди" (2023). Также сыграла в фильмах "Спасите Колю!" (2020), "Бумеранг" (2021),"Умная Маша" (2021), "Елки 10" (2023), "У людей так бывает" (2023).Всего на счету актрисы свыше 170 киноролей.Галина Польских – народная артистка РСФСР (1979), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1978).В 1999 году за большой вклад в развитие киноискусства она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Актриса была дважды замужем. В студенческие годы Галина Польских вышла замуж за кинорежиссера Фаика Гасанова, трагически погибшего после нескольких лет брака. Вторым ее супругом был режиссер Александр Сурин (1939-2015). У актрисы две дочери – Ирада и Мария. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, галина польских, биографии