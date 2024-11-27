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В Польше задержали гражданина ФРГ по обвинению в поставке товаров в Россию
В Польше задержали гражданина ФРГ по обвинению в поставке товаров в Россию - РИА Новости, 27.11.2024
В Польше задержали гражданина ФРГ по обвинению в поставке товаров в Россию
Гражданин Германии задержан в Польше по обвинению в поставке в Россию товаров двойного назначения, сообщает польское Агентство внутренней безопасности (ABW). РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:19
2024-11-27T17:19
2024-11-27T17:19
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ВАРШАВА, 27 ноя - РИА Новости. Гражданин Германии задержан в Польше по обвинению в поставке в Россию товаров двойного назначения, сообщает польское Агентство внутренней безопасности (ABW). "Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали на территории Любуского воеводства гражданина Германии, которому предъявлены обвинения в посредничестве и вывозе товаров двойного назначения на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении. По утверждению ABW, в ходе расследования, проведенного под надзором окружной прокуратуры в Гожув-Велькопольском, было выявлено, что деятельность задержанного нарушала закон от 29 ноября 2000 года "Об обороте товаров, технологий и услуг, имеющих стратегическое значение для безопасности государства, а также для поддержания международного мира и безопасности". Согласно сообщению агентства, задержанный гражданин Германии торговал "специальными машинами, используемыми в промышленности", которые через его компанию якобы незаконно поступали на российские заводы, занимающиеся производством вооружения. По данным ABW, обвиняемый признал свою вину.
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в мире, германия, польша, россия
В мире, Германия, Польша, Россия
В Польше задержали гражданина ФРГ по обвинению в поставке товаров в Россию
В Польше задержали гражданина Германии по обвинению в поставке товаров в Россию
ВАРШАВА, 27 ноя - РИА Новости.
Гражданин Германии задержан в Польше по обвинению в поставке в Россию товаров двойного назначения, сообщает польское Агентство внутренней безопасности (ABW
).
"Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали на территории Любуского воеводства гражданина Германии
, которому предъявлены обвинения в посредничестве и вывозе товаров двойного назначения на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По утверждению ABW, в ходе расследования, проведенного под надзором окружной прокуратуры в Гожув-Велькопольском, было выявлено, что деятельность задержанного нарушала закон от 29 ноября 2000 года "Об обороте товаров, технологий и услуг, имеющих стратегическое значение для безопасности государства, а также для поддержания международного мира и безопасности".
Согласно сообщению агентства, задержанный гражданин Германии торговал "специальными машинами, используемыми в промышленности", которые через его компанию якобы незаконно поступали на российские заводы, занимающиеся производством вооружения.
По данным ABW, обвиняемый признал свою вину.