https://ria.ru/20241127/podmoskove-1985943749.html

В Подмосковье идут следственные мероприятия после взрыва машины

В Подмосковье идут следственные мероприятия после взрыва машины - РИА Новости, 27.11.2024

В Подмосковье идут следственные мероприятия после взрыва машины

Следственные мероприятия идут в подмосковном Лайково, где ночью взорвалась машина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:37

2024-11-27T10:37

2024-11-27T10:38

происшествия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Следственные мероприятия идут в подмосковном Лайково, где ночью взорвалась машина, передает корреспондент РИА Новости. Машина взорвалась во дворе дома в жилом комплексе "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковья, людей в салоне не было, предварительная версия - поджог с последующим воспламенением бензобака, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб. На месте работают полиция и следователи. В результате взрыва машина сгорела дотла, от нее остались поврежденные части корпуса, которых взрывной волной разбросало по улице. По словам местной жительницы, взрыв произошел около 6.50 утра. Сильный хлопок услышали жители даже соседних домов. "От машины только кочерыжка осталась", - описала ситуацию женщина.

https://ria.ru/20241127/vzryv-1985928157.html

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Место взрыва автомобиля в Одинцово Место взрыва автомобиля в Одинцово 2024-11-27T10:37 true PT0M05S

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происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье)