https://ria.ru/20241127/pakistan-1986091955.html
Пакистан надеется присоединиться к БРИКС в течение года
Пакистан надеется присоединиться к БРИКС в течение года - РИА Новости, 27.11.2024
Пакистан надеется присоединиться к БРИКС в течение года
Пакистан надеется в течение примерно года или полутора лет присоединиться к БРИКС, но пока не получал формального приглашения стать партнером объединения,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:46
2024-11-27T19:46
2024-11-27T19:47
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пакистан надеется в течение примерно года или полутора лет присоединиться к БРИКС, но пока не получал формального приглашения стать партнером объединения, заявил РИА Новости спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Айяз Садик. "Да, мы очень заинтересованы в этом и надеемся, что в ближайшие год или полтора мы сможем присоединиться к БРИКС. Мы чувствуем поддержку России в этом вопросе. Мы демонстрируем свой интерес, и Россия нас поддерживает", - сказал он. "Пока мы не получили формального приглашения, оно в процессе, но неформально это обсуждается", - добавил спикер парламента.
https://ria.ru/20241127/briks-1986090074.html
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в мире, пакистан, россия, брикс
В мире, Пакистан, Россия, БРИКС
Пакистан надеется присоединиться к БРИКС в течение года
Пакистан надеется стать партнером БРИКС, но еще не получал приглашения