В Госдуме назвали передачу Украине ядерного оружия роковой ошибкой Запада
Депутат Шеремет предупредил об апокалипсисе в случае передачи Киеву ЯО
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Передача киевскому режиму ядерного оружия приведет мир к апокалипсису, это станет роковой ошибкой коллективного Запада, считает депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.
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"Передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведет наш мир к апокалипсису. Думаю, у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения и они не допустят такой роковой ошибки", - сказал Шеремет РИА Новости.
На прошлой неделе во вторник Россия опубликовала указ президента Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания".
Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.