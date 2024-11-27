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В Госдуме назвали передачу Украине ядерного оружия роковой ошибкой Запада - РИА Новости, 27.11.2024
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10:40 27.11.2024 (обновлено: 12:35 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/oruzhie-1985930167.html
В Госдуме назвали передачу Украине ядерного оружия роковой ошибкой Запада
В Госдуме назвали передачу Украине ядерного оружия роковой ошибкой Запада - РИА Новости, 27.11.2024
В Госдуме назвали передачу Украине ядерного оружия роковой ошибкой Запада
Передача киевскому режиму ядерного оружия приведет мир к апокалипсису, это станет роковой ошибкой коллективного Запада, считает депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:40
2024-11-27T12:35
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михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Передача киевскому режиму ядерного оружия приведет мир к апокалипсису, это станет роковой ошибкой коллективного Запада, считает депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. "Передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведет наш мир к апокалипсису. Думаю, у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения и они не допустят такой роковой ошибки", - сказал Шеремет РИА Новости. На прошлой неделе во вторник Россия опубликовала указ президента Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания". Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.
https://ria.ru/20241126/doktrina-1985714652.html
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россия, белоруссия, михаил шеремет, дмитрий песков, владимир путин, киев, госдума рф, политика
Россия, Белоруссия, Михаил Шеремет, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Киев, Госдума РФ, Политика
В Госдуме назвали передачу Украине ядерного оружия роковой ошибкой Запада

Депутат Шеремет предупредил об апокалипсисе в случае передачи Киеву ЯО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Передача киевскому режиму ядерного оружия приведет мир к апокалипсису, это станет роковой ошибкой коллективного Запада, считает депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.
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"Передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведет наш мир к апокалипсису. Думаю, у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения и они не допустят такой роковой ошибки", - сказал Шеремет РИА Новости.
На прошлой неделе во вторник Россия опубликовала указ президента Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания".
Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.
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