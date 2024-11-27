https://ria.ru/20241127/orlany-1985982911.html

Ивановские "Орланы" перевезли четырехмиллионного пассажира

Ивановские "Орланы" перевезли четырехмиллионного пассажира - РИА Новости, 27.11.2024

Ивановские "Орланы" перевезли четырехмиллионного пассажира

В среду маршрутная сеть пригородного транспорта "Орланы" перевезла четырехмиллионного пассажира, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T13:29

2024-11-27T13:29

2024-11-27T13:29

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ивановский район

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В среду маршрутная сеть пригородного транспорта "Орланы" перевезла четырехмиллионного пассажира, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. "Четырехмиллионным пассажиром стала Татьяна Ремизова из Ивановского района. Ежедневно на "Орланах" она добирается на работу в Иваново", - говорится в сообщении. В 2021 году открыта новая маршрутная сеть пригородного транспорта, которая связала между собой города региона. Подвижной состав полностью заменен на современные и комфортные рельсовые автобусы "Орлан". Проект реализован без дополнительных инвестиций за счет текущей деятельности РЖД, СППК и правительства Ивановской области. Сетью предусмотрено 50 остановочных пунктов 15 маршрутов протяженностью 1 261 километр, по которым ежедневно курсируют 50 поездов, синхронизированных с "Ласточкой" Москва–Иваново. По итогам проекта частота курсирования пригородного железнодорожного сообщения в Ивановской области увеличилась в два раза. С начала внедрения новой маршрутной сети пригородного железнодорожного сообщения поездами "Орлан" произошел рост пассажиропотока в пригородном железнодорожном сообщении в 2,5 раза. Спрос жителей региона на пригородные железнодорожные поездки поездами "Орлан" ежемесячно растет, за январь-октябрь 2024 года число пассажиров, которые выбрали для своих поездок этот вид транспорта, выросло на 7% в сравнении с прошлым годом и составило 1,15 миллиона человек. Расписание на маршрутах построено таким образом, чтобы пассажиры могли приехать как в областной центр, так и в соседние регионы к началу рабочего дня и уехать после его окончания.

https://ria.ru/20241122/spetsodezhda-1985195022.html

https://ria.ru/20241121/turisty-1984967500.html

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