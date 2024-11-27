"Вытащил огнемет". В США сделали новое заявление после удара "Орешника"
Майк Адамс: Запад не понимает, с чем они столкнулись после удара "Орешника"
Удар по Днепропетровску
Удар по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Страны Запада до сих пор не понимают, с чем они столкнулись после удара "Орешника", предпочитая игнорировать отсутствие адекватного ответа, написал американский научный исследователь Майк Адамс в социальной сети Х.
"На Западе до сих пор никто полностью не понимает, чем является система "Орешник" <...> Мой вывод? НАТО — конец. Запад понятия не имеет, что по ним сейчас ударило. Российская система "Орешник" — это шах и мат для НАТО и США. Все американские авианосцы могут быть уничтожены в течение минуты", — выразил мнение эксперт.
По его словам, единственным ответом Запада на российскую систему "Орешник" может стать либо отступление, либо использование ядерного оружия, которое они могут применить из-за своей глупости, высокомерия и непонимания ситуации.
"Это всё равно что играть в шахматы с Путиным и думать, что вы можете составить ему конкуренцию, а затем внезапно королева Путина выпустит огнемет <...> и поджарит все ваши фигуры <...> Вы думали, что играете в "шахматы", но Путин играл в другую игру под названием "огнемет", — отметил он.
Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.