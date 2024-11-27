https://ria.ru/20241127/obrushenie-1985911791.html

В Амурской области под тяжестью снега рухнула крыша ФОКа

В Амурской области под тяжестью снега рухнула крыша ФОКа - РИА Новости, 27.11.2024

В Амурской области под тяжестью снега рухнула крыша ФОКа

Крыша физкультурно-оздоровительного комплекса в Свободном Амурской области обрушилась под тяжестью снега, сообщает пресс-служба мэра города. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T04:26

2024-11-27T04:26

2024-11-27T04:26

хабаровский край

амурская область

роман вильфанд

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Крыша физкультурно-оздоровительного комплекса в Свободном Амурской области обрушилась под тяжестью снега, сообщает пресс-служба мэра города. "Снег обвалил крышу физкультурно-оздоровительного комплекса. ЧП произошло в ночь с 26 на 27 ноября", - говорится в сообщении. Отмечается, что, услышав подозрительный скрежет, сторож покинул помещение, после чего кровля частично обрушилась, жертв и пострадавших нет. "Пока по не установленным причинам произошло обрушение крыши. Одну часть здания уже отключили от электричества и тепла. Тренировочный процесс временно приостановлен", - рассказал директор МАУ "Центр спортивной подготовки" города Свободного Артем Коновалов. ФОК приобрели в декабре 2020 года как законченный объект строительства. Застройщика уже уведомили о происшествии, он должен восстановить перекрытие в здании, поскольку несёт гарантийные обязательства в течение 5 лет. Штормовое предупреждение о глубоком южном циклоне с 2-3-кратной месячной нормой снега в Приамурье региональный гидрометцентр объявил в конце прошлой недели. Снегопад принёс в Благовещенск рекордные за последние 97 лет осадки. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что неблагоприятная погода прогнозируется в ближайшие дни в Приморском, Хабаровском краях и Амурской области, через эти регионы пройдет активный циклон, температура упадет на 10-15 градусов за два дня, ожидаются осадки во всех видах, а также сильная гололедица, налипание мокрого снега.

https://ria.ru/20241106/omsk-1982200459.html

https://ria.ru/20240313/sneg-1932792909.html

хабаровский край

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хабаровский край, амурская область, роман вильфанд, происшествия