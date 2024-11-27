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В Амурской области под тяжестью снега рухнула крыша ФОКа - РИА Новости, 27.11.2024
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04:26 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/obrushenie-1985911791.html
В Амурской области под тяжестью снега рухнула крыша ФОКа
В Амурской области под тяжестью снега рухнула крыша ФОКа - РИА Новости, 27.11.2024
В Амурской области под тяжестью снега рухнула крыша ФОКа
Крыша физкультурно-оздоровительного комплекса в Свободном Амурской области обрушилась под тяжестью снега, сообщает пресс-служба мэра города. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:26
2024-11-27T04:26
хабаровский край
амурская область
роман вильфанд
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Крыша физкультурно-оздоровительного комплекса в Свободном Амурской области обрушилась под тяжестью снега, сообщает пресс-служба мэра города. "Снег обвалил крышу физкультурно-оздоровительного комплекса. ЧП произошло в ночь с 26 на 27 ноября", - говорится в сообщении. Отмечается, что, услышав подозрительный скрежет, сторож покинул помещение, после чего кровля частично обрушилась, жертв и пострадавших нет. "Пока по не установленным причинам произошло обрушение крыши. Одну часть здания уже отключили от электричества и тепла. Тренировочный процесс временно приостановлен", - рассказал директор МАУ "Центр спортивной подготовки" города Свободного Артем Коновалов. ФОК приобрели в декабре 2020 года как законченный объект строительства. Застройщика уже уведомили о происшествии, он должен восстановить перекрытие в здании, поскольку несёт гарантийные обязательства в течение 5 лет. Штормовое предупреждение о глубоком южном циклоне с 2-3-кратной месячной нормой снега в Приамурье региональный гидрометцентр объявил в конце прошлой недели. Снегопад принёс в Благовещенск рекордные за последние 97 лет осадки. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что неблагоприятная погода прогнозируется в ближайшие дни в Приморском, Хабаровском краях и Амурской области, через эти регионы пройдет активный циклон, температура упадет на 10-15 градусов за два дня, ожидаются осадки во всех видах, а также сильная гололедица, налипание мокрого снега.
https://ria.ru/20241106/omsk-1982200459.html
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хабаровский край, амурская область, роман вильфанд, происшествия
Хабаровский край, Амурская область, Роман Вильфанд, Происшествия
В Амурской области под тяжестью снега рухнула крыша ФОКа

В Амурской области в городе Свободный под тяжестью снега рухнула крыша ФОКа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Крыша физкультурно-оздоровительного комплекса в Свободном Амурской области обрушилась под тяжестью снега, сообщает пресс-служба мэра города.
"Снег обвалил крышу физкультурно-оздоровительного комплекса. ЧП произошло в ночь с 26 на 27 ноября", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, услышав подозрительный скрежет, сторож покинул помещение, после чего кровля частично обрушилась, жертв и пострадавших нет.
"Пока по не установленным причинам произошло обрушение крыши. Одну часть здания уже отключили от электричества и тепла. Тренировочный процесс временно приостановлен", - рассказал директор МАУ "Центр спортивной подготовки" города Свободного Артем Коновалов.
ФОК приобрели в декабре 2020 года как законченный объект строительства. Застройщика уже уведомили о происшествии, он должен восстановить перекрытие в здании, поскольку несёт гарантийные обязательства в течение 5 лет.
Штормовое предупреждение о глубоком южном циклоне с 2-3-кратной месячной нормой снега в Приамурье региональный гидрометцентр объявил в конце прошлой недели. Снегопад принёс в Благовещенск рекордные за последние 97 лет осадки.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что неблагоприятная погода прогнозируется в ближайшие дни в Приморском, Хабаровском краях и Амурской области, через эти регионы пройдет активный циклон, температура упадет на 10-15 градусов за два дня, ожидаются осадки во всех видах, а также сильная гололедица, налипание мокрого снега.
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