https://ria.ru/20241127/obrazovanie-1985853150.html
"Социальный навигатор" стал лауреатом конкурса "ПРО Образование"
"Социальный навигатор" стал лауреатом конкурса "ПРО Образование" - РИА Новости, 27.11.2024
"Социальный навигатор" стал лауреатом конкурса "ПРО Образование"
Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование — 2024" в номинации... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:51
2024-11-27T08:51
2024-11-27T08:51
общество
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россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование — 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Об этом сообщили в оргкомитете конкурса.В этом году для участия в 19 номинациях поступило порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 57 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации.Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны.Среди основных критериев, по которым жюри будет оценивать победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики. Их имена будут названы 6 декабря в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, социальный навигатор, россия, москва, сн_образование, новости агентства
Общество, Социальный навигатор, Россия, Москва, СН_Образование, Новости агентства
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Проект "Социальный навигатор"
медиагруппы "Россия сегодня" стал лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование — 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Об этом сообщили в оргкомитете конкурса.
В этом году для участия в 19 номинациях поступило порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 57 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации.
Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны.
Среди основных критериев, по которым жюри будет оценивать победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики. Их имена будут названы 6 декабря в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.