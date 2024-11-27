https://ria.ru/20241127/obrazovanie-1985853150.html

"Социальный навигатор" стал лауреатом конкурса "ПРО Образование"

"Социальный навигатор" стал лауреатом конкурса "ПРО Образование" - РИА Новости, 27.11.2024

"Социальный навигатор" стал лауреатом конкурса "ПРО Образование"

Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование — 2024" в номинации... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:51

2024-11-27T08:51

2024-11-27T08:51

общество

социальный навигатор

россия

москва

сн_образование

новости агентства

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование — 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Об этом сообщили в оргкомитете конкурса.В этом году для участия в 19 номинациях поступило порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 57 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации.Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны.Среди основных критериев, по которым жюри будет оценивать победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики. Их имена будут названы 6 декабря в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, россия, москва, сн_образование, новости агентства