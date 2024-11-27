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Немерюк призвал маркетплейсы украшать к Новому году пункты выдачи заказов - РИА Новости, 27.11.2024
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11:46 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/nemerjuk-1985960118.html
Немерюк призвал маркетплейсы украшать к Новому году пункты выдачи заказов
Немерюк призвал маркетплейсы украшать к Новому году пункты выдачи заказов - РИА Новости, 27.11.2024
Немерюк призвал маркетплейсы украшать к Новому году пункты выдачи заказов
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк призвал крупные маркетплейсы украшать свои пункты выдачи заказов (ПВЗ) к Новому году. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:46
2024-11-27T11:46
городское хозяйство москвы
москва
алексей немерюк
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк призвал крупные маркетплейсы украшать свои пункты выдачи заказов (ПВЗ) к Новому году. "ПВЗ хотелось бы, чтобы тоже были как-то украшены и создавали праздничное настроение. Конечно, это ваши контрагенты, вы их тоже немножко там простимулируйте", - сказал Немерюк на брифинге, посвященном возможностям для развития бизнеса и торговли в рамках проекта "Зима в Москве". Он отметил, что в тематическом праздничном оформлении уже участвуют рестораны и некоторые магазины. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что проект "Зима в Москве" стартует в столице 1 декабря. В рамках него будут работать более 1,9 тысячи локаций и пройдут крупнейшие зимние фестивали "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие".
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городское хозяйство москвы, москва, алексей немерюк, сергей собянин, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, Алексей Немерюк, Сергей Собянин, Общество
Немерюк призвал маркетплейсы украшать к Новому году пункты выдачи заказов

Немерюк призвал маркетплейсы украшать к Новому году пункты выдачи заказов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Яндекс. Маркета
Пункт выдачи заказов Яндекс. Маркета - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк призвал крупные маркетплейсы украшать свои пункты выдачи заказов (ПВЗ) к Новому году.
«
"ПВЗ хотелось бы, чтобы тоже были как-то украшены и создавали праздничное настроение. Конечно, это ваши контрагенты, вы их тоже немножко там простимулируйте", - сказал Немерюк на брифинге, посвященном возможностям для развития бизнеса и торговли в рамках проекта "Зима в Москве".
Он отметил, что в тематическом праздничном оформлении уже участвуют рестораны и некоторые магазины.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что проект "Зима в Москве" стартует в столице 1 декабря. В рамках него будут работать более 1,9 тысячи локаций и пройдут крупнейшие зимние фестивали "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие".
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Городское хозяйство МосквыМоскваАлексей НемерюкСергей СобянинОбщество
 
 
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