https://ria.ru/20241127/nemerjuk-1985960118.html

Немерюк призвал маркетплейсы украшать к Новому году пункты выдачи заказов

Немерюк призвал маркетплейсы украшать к Новому году пункты выдачи заказов - РИА Новости, 27.11.2024

Немерюк призвал маркетплейсы украшать к Новому году пункты выдачи заказов

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк призвал крупные маркетплейсы украшать свои пункты выдачи заказов (ПВЗ) к Новому году. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:46

2024-11-27T11:46

2024-11-27T11:46

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алексей немерюк

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк призвал крупные маркетплейсы украшать свои пункты выдачи заказов (ПВЗ) к Новому году. "ПВЗ хотелось бы, чтобы тоже были как-то украшены и создавали праздничное настроение. Конечно, это ваши контрагенты, вы их тоже немножко там простимулируйте", - сказал Немерюк на брифинге, посвященном возможностям для развития бизнеса и торговли в рамках проекта "Зима в Москве". Он отметил, что в тематическом праздничном оформлении уже участвуют рестораны и некоторые магазины. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что проект "Зима в Москве" стартует в столице 1 декабря. В рамках него будут работать более 1,9 тысячи локаций и пройдут крупнейшие зимние фестивали "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие".

https://ria.ru/20241127/moskva-1985950245.html

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городское хозяйство москвы, москва, алексей немерюк, сергей собянин, общество