Рейтинг@Mail.ru
Выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова открылась в Москве - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
12:26 27.11.2024 (обновлено: 12:36 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/muzeymuzyki-1985956946.html
Выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова открылась в Москве
Выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова открылась в Москве - РИА Новости, 27.11.2024
Выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова открылась в Москве
Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" открылась в Музее музыки, она продлится до 23 марта 2025 года, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:26
2024-11-27T12:36
музейные маршруты россии
москва
николай римский-корсаков
михаил врубель
константин коровин
большой театр
иван билибин (художник)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985957324_0:208:3136:1972_1920x0_80_0_0_d52e459926cad6c3c6a8f4948bafdead.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" открылась в Музее музыки, она продлится до 23 марта 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Композитора Николая Римского-Корсакова называли царем сказки не случайно: он "переводил" на язык музыки русские сказки, древние сказания, былины, реальные и фантастические истории. Каждый раздел выставки посвящён одной из пяти опер композитора, написанных на сказочные сюжеты – "Снегурочка", "Садко", "Сказка о царе Салтане", "Кащей бессмертный" и "Золотой петушок".Посетителей ждёт встреча с хрупкой Снегурочкой и злобным Кащеем Бессмертным, прекрасной царевной Лебедь и храбрым гусляром Садко, загадочным Золотым Петушком и самим сказочником – композитором Римским-Корсаковым.&quot;Ежегодно Музей музыки в преддверии Нового года открывает выставку, которая будет интересной и детям, и взрослым. Именно выставка про сказки, посвященная юбилею Римского-Корсакова, в этом году будет олицетворять Новый год в Музее музыки. Музыка Римского-Корсакова способна помочь поверить любому человеку в чудеса&quot;, - поделился генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.На выставке представлены живописные работы именитых театральных художников конца XIX – начала XX века: Михаила Врубеля, Константина Коровина, Ивана Билибина, Александра Бенуа, Фёдора Федоровского и других, а также авторские рукописи Римского-Корсакова, редкие печатные нотные издания, фотографии исполнителей.Среди уникальных экспонатов выставки – майолики Михаила Врубеля "Берендей" и "Волхова", эскиз декорации к опере "Золотой петушок" Константина Коровина, эскиз декорации к опере "Садко" Фёдора Федоровского, автограф Римского-Корсакова на одном из номеров самой знаменитой оперы - "Снегурочка", автограф Римского-Корсакова с распределением ролей в опере "Садко", а также театральные костюмы выдающегося оперного артиста Фёдора Шаляпина и певицы Большого театра Натальи Шпиллер.Впервые демонстрируются редкие программы постановок опер Римского-Корсакова оперной антрепризой "Русская опера в Париже" 1930-х годов, украшенные вклейками – иллюстрациями работы Ивана Билибина и Виктора Васнецова.Мультимедийный ряд проекта включает аудиозаписи из фондов Российского национального музея музыки – фрагменты из опер композитора.Посетители выставки смогут также услышать программы популярного цикла "Экспомузыка", который несколько лет ведёт на радио "Орфей" генеральный директор Российского национального музея музыки. Программы посвящены самым интересным экспонатам Музея музыки, связанным с именем композитора.
https://ria.ru/20240923/pushkin-1974301342.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985957324_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_9471a2f0e1ac340a04c5d672b4b9936b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, николай римский-корсаков, михаил врубель, константин коровин, большой театр, иван билибин (художник)
Музейные маршруты России, Москва, Николай Римский-Корсаков, Михаил Врубель, Константин Коровин, Большой театр, Иван Билибин (художник)

Выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова открылась в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосетитель знакомится с экспозицией на открытии выставки "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки
Посетитель знакомится с экспозицией на открытии выставки Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова в Российском национальном музее музыки - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" открылась в Музее музыки, она продлится до 23 марта 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Композитора Николая Римского-Корсакова называли царем сказки не случайно: он "переводил" на язык музыки русские сказки, древние сказания, былины, реальные и фантастические истории. Каждый раздел выставки посвящён одной из пяти опер композитора, написанных на сказочные сюжеты – "Снегурочка", "Садко", "Сказка о царе Салтане", "Кащей бессмертный" и "Золотой петушок".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
Выставка Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова в Российском национальном музее музыки
Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова в Российском национальном музее музыки
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
Выставка Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова в Российском национальном музее музыки
Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 3
Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 3
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 3
Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 3
Посетителей ждёт встреча с хрупкой Снегурочкой и злобным Кащеем Бессмертным, прекрасной царевной Лебедь и храбрым гусляром Садко, загадочным Золотым Петушком и самим сказочником – композитором Римским-Корсаковым.
«

"Ежегодно Музей музыки в преддверии Нового года открывает выставку, которая будет интересной и детям, и взрослым. Именно выставка про сказки, посвященная юбилею Римского-Корсакова, в этом году будет олицетворять Новый год в Музее музыки. Музыка Римского-Корсакова способна помочь поверить любому человеку в чудеса", - поделился генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

На выставке представлены живописные работы именитых театральных художников конца XIX – начала XX века: Михаила Врубеля, Константина Коровина, Ивана Билибина, Александра Бенуа, Фёдора Федоровского и других, а также авторские рукописи Римского-Корсакова, редкие печатные нотные издания, фотографии исполнителей.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
Выставка Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова в Российском национальном музее музыки
Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
Выставка Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова в Российском национальном музее музыки
Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
Выставка Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова в Российском национальном музее музыки
Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 3
Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 3
Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 3
Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 3
Среди уникальных экспонатов выставки – майолики Михаила Врубеля "Берендей" и "Волхова", эскиз декорации к опере "Золотой петушок" Константина Коровина, эскиз декорации к опере "Садко" Фёдора Федоровского, автограф Римского-Корсакова на одном из номеров самой знаменитой оперы - "Снегурочка", автограф Римского-Корсакова с распределением ролей в опере "Садко", а также театральные костюмы выдающегося оперного артиста Фёдора Шаляпина и певицы Большого театра Натальи Шпиллер.
Впервые демонстрируются редкие программы постановок опер Римского-Корсакова оперной антрепризой "Русская опера в Париже" 1930-х годов, украшенные вклейками – иллюстрациями работы Ивана Билибина и Виктора Васнецова.
Мультимедийный ряд проекта включает аудиозаписи из фондов Российского национального музея музыки – фрагменты из опер композитора.
Посетители выставки смогут также услышать программы популярного цикла "Экспомузыка", который несколько лет ведёт на радио "Орфей" генеральный директор Российского национального музея музыки. Программы посвящены самым интересным экспонатам Музея музыки, связанным с именем композитора.
Экспонат выставки Онегин к юбилеям Пушкина и премьеры оперы Чайковского - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Музей музыки представил выставку "Онегин" к юбилею Пушкина
23 сентября, 20:30
 
Музейные маршруты РоссииМоскваНиколай Римский-КорсаковМихаил ВрубельКонстантин КоровинБольшой театрИван Билибин (художник)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала