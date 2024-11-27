https://ria.ru/20241127/muzeymuzyki-1985956946.html

Выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова открылась в Москве

Выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова открылась в Москве - РИА Новости, 27.11.2024

Выставка к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова открылась в Москве

Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" открылась в Музее музыки, она продлится до 23 марта 2025 года, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:26

2024-11-27T12:26

2024-11-27T12:36

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова" открылась в Музее музыки, она продлится до 23 марта 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Композитора Николая Римского-Корсакова называли царем сказки не случайно: он "переводил" на язык музыки русские сказки, древние сказания, былины, реальные и фантастические истории. Каждый раздел выставки посвящён одной из пяти опер композитора, написанных на сказочные сюжеты – "Снегурочка", "Садко", "Сказка о царе Салтане", "Кащей бессмертный" и "Золотой петушок".Посетителей ждёт встреча с хрупкой Снегурочкой и злобным Кащеем Бессмертным, прекрасной царевной Лебедь и храбрым гусляром Садко, загадочным Золотым Петушком и самим сказочником – композитором Римским-Корсаковым."Ежегодно Музей музыки в преддверии Нового года открывает выставку, которая будет интересной и детям, и взрослым. Именно выставка про сказки, посвященная юбилею Римского-Корсакова, в этом году будет олицетворять Новый год в Музее музыки. Музыка Римского-Корсакова способна помочь поверить любому человеку в чудеса", - поделился генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.На выставке представлены живописные работы именитых театральных художников конца XIX – начала XX века: Михаила Врубеля, Константина Коровина, Ивана Билибина, Александра Бенуа, Фёдора Федоровского и других, а также авторские рукописи Римского-Корсакова, редкие печатные нотные издания, фотографии исполнителей.Среди уникальных экспонатов выставки – майолики Михаила Врубеля "Берендей" и "Волхова", эскиз декорации к опере "Золотой петушок" Константина Коровина, эскиз декорации к опере "Садко" Фёдора Федоровского, автограф Римского-Корсакова на одном из номеров самой знаменитой оперы - "Снегурочка", автограф Римского-Корсакова с распределением ролей в опере "Садко", а также театральные костюмы выдающегося оперного артиста Фёдора Шаляпина и певицы Большого театра Натальи Шпиллер.Впервые демонстрируются редкие программы постановок опер Римского-Корсакова оперной антрепризой "Русская опера в Париже" 1930-х годов, украшенные вклейками – иллюстрациями работы Ивана Билибина и Виктора Васнецова.Мультимедийный ряд проекта включает аудиозаписи из фондов Российского национального музея музыки – фрагменты из опер композитора.Посетители выставки смогут также услышать программы популярного цикла "Экспомузыка", который несколько лет ведёт на радио "Орфей" генеральный директор Российского национального музея музыки. Программы посвящены самым интересным экспонатам Музея музыки, связанным с именем композитора.

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москва, николай римский-корсаков, михаил врубель, константин коровин, большой театр, иван билибин (художник)