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Мосгорсуд снизил сроки наказания врачам, осужденным за торговлю детьми - РИА Новости, 27.11.2024
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20:36 27.11.2024 (обновлено: 21:02 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/mosgorsud-1986102610.html
Мосгорсуд снизил сроки наказания врачам, осужденным за торговлю детьми
Мосгорсуд снизил сроки наказания врачам, осужденным за торговлю детьми - РИА Новости, 27.11.2024
Мосгорсуд снизил сроки наказания врачам, осужденным за торговлю детьми
Мосгорсуд снизил сроки наказания врачам, осужденным за торговлю детьми от суррогатных матерей, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T20:36
2024-11-27T21:02
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд снизил сроки наказания врачам, осужденным за торговлю детьми от суррогатных матерей, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар. "Мосгорсуд снизил наказание трем врачам и одной из суррогатных матерей", - сказала она. Так, теперь эмбриологу Тарасу Ашиткову предстоит провести в колонии 12 дет вместо 17,5, репродуктологу Юлиане Ивановой - 11 вместо 16,5, акушеру-гинекологу Лилии Панаиоти - 10 лет вместо 16. Суррогатной матери Лилии Валеевой суд снизил наказание с 10,5 до 8 лет. Вместе с тем, суд оставил прежние сроки второй суррогатной матери Татьяне Блиновой, получившей 4 года с отсрочкой, и директору "Европейского центра суррогатного материнства" Владиславу Мельникову, осужденному на 19,5 лет. Айвар добавила, что продолжит оспаривать приговор. Все осужденные ранее были признаны виновными в торговле людьми организованной группой, им вменили 17 эпизодов. Они не признают вину, заявляя, что невозможно продать детей их же родителям, что все происходящее - "беззаконие и абсурд". По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве фигуранты, незаконно используя "вспомогательные репродуктивные технологии", за вознаграждение передавали детей от суррогатных матерей покупателям, в основном - иностранцам. Кроме того, заявляли в СК, они помогали заказчикам вывезти детей за границу. К возбуждению дела привела смерть в январе 2020 года в квартире подмосковного поселка ВНИИССОК (Одинцовский городской округ) младенца от суррогатной матери из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. На месте следователи обнаружили еще троих малышей. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – иностранцы – занимались оформлением всех необходимых документов. Ранее были осуждены трое других участников преступного сообщества, признавших вину, дело в отношении каждого из них было выделено в отдельное производство. Кроме того, в международный розыск объявлен директор компании "Росюрконсалтинг", эксперт в области репродуктивного права Константин Свитнев.
https://ria.ru/20241120/prigovor-1984735259.html
https://ria.ru/20241010/sizo-1977457451.html
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происшествия, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Мосгорсуд снизил сроки наказания врачам, осужденным за торговлю детьми

Мосгорсуд снизил сроки осужденным за торговлю детьми от суррогатных матерей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Решетка перед зданием Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд снизил сроки наказания врачам, осужденным за торговлю детьми от суррогатных матерей, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар.
"Мосгорсуд снизил наказание трем врачам и одной из суррогатных матерей", - сказала она.
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Так, теперь эмбриологу Тарасу Ашиткову предстоит провести в колонии 12 дет вместо 17,5, репродуктологу Юлиане Ивановой - 11 вместо 16,5, акушеру-гинекологу Лилии Панаиоти - 10 лет вместо 16. Суррогатной матери Лилии Валеевой суд снизил наказание с 10,5 до 8 лет.
Вместе с тем, суд оставил прежние сроки второй суррогатной матери Татьяне Блиновой, получившей 4 года с отсрочкой, и директору "Европейского центра суррогатного материнства" Владиславу Мельникову, осужденному на 19,5 лет.
Айвар добавила, что продолжит оспаривать приговор.
Все осужденные ранее были признаны виновными в торговле людьми организованной группой, им вменили 17 эпизодов. Они не признают вину, заявляя, что невозможно продать детей их же родителям, что все происходящее - "беззаконие и абсурд".
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По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве фигуранты, незаконно используя "вспомогательные репродуктивные технологии", за вознаграждение передавали детей от суррогатных матерей покупателям, в основном - иностранцам. Кроме того, заявляли в СК, они помогали заказчикам вывезти детей за границу.
К возбуждению дела привела смерть в январе 2020 года в квартире подмосковного поселка ВНИИССОК (Одинцовский городской округ) младенца от суррогатной матери из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. На месте следователи обнаружили еще троих малышей. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – иностранцы – занимались оформлением всех необходимых документов.
Ранее были осуждены трое других участников преступного сообщества, признавших вину, дело в отношении каждого из них было выделено в отдельное производство.
Кроме того, в международный розыск объявлен директор компании "Росюрконсалтинг", эксперт в области репродуктивного права Константин Свитнев.
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