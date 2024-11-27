https://ria.ru/20241127/minoborony-1986083796.html
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:31
2024-11-27T19:31
2024-11-27T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986031448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_763438fe6af2232c2f5c0cf755f91f4b.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской области. По данным ведомства, средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в опорных пунктах в Харьковской области. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение об огневом воздействии. "В результате точных ударов артиллерией группировки войск "Север" с использованием высокоточных снарядов "Краснополь" опорные пункты боевиков ВСУ были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241020/spetsoperatsiya-1979007187.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986031448_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ce1612634682de7176370deadd9bd31.jpg
Уничтожения опорных пунктов ВСУ в Харьковской области
Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в Харьковской области с использованием высокоточных снарядов "Краснополь"
2024-11-27T19:31
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в Харьковской области