https://ria.ru/20241127/minoborony-1986083796.html

Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024

Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:31

2024-11-27T19:31

2024-11-27T19:31

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986031448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_763438fe6af2232c2f5c0cf755f91f4b.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской области. По данным ведомства, средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в опорных пунктах в Харьковской области. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение об огневом воздействии. "В результате точных ударов артиллерией группировки войск "Север" с использованием высокоточных снарядов "Краснополь" опорные пункты боевиков ВСУ были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241020/spetsoperatsiya-1979007187.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожения опорных пунктов ВСУ в Харьковской области Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в Харьковской области с использованием высокоточных снарядов "Краснополь" 2024-11-27T19:31 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)