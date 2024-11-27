Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/minoborony-1986083796.html
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:31
2024-11-27T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986031448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_763438fe6af2232c2f5c0cf755f91f4b.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской области. По данным ведомства, средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в опорных пунктах в Харьковской области. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение об огневом воздействии. "В результате точных ударов артиллерией группировки войск "Север" с использованием высокоточных снарядов "Краснополь" опорные пункты боевиков ВСУ были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241020/spetsoperatsiya-1979007187.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожения опорных пунктов ВСУ в Харьковской области
Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в Харьковской области с использованием высокоточных снарядов "Краснополь"
2024-11-27T19:31
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986031448_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ce1612634682de7176370deadd9bd31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в Харьковской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской области.
По данным ведомства, средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в опорных пунктах в Харьковской области. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение об огневом воздействии.
«
"В результате точных ударов артиллерией группировки войск "Север" с использованием высокоточных снарядов "Краснополь" опорные пункты боевиков ВСУ были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Уничтожение двух тяжелых гексакоптеров Баба Яга ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения двух украинских БПЛА "Баба Яга"
20 октября, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала