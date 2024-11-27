https://ria.ru/20241127/medvedev-1986082916.html
Медведев объяснил понижение порога использования ядерного оружия
Медведев объяснил понижение порога использования ядерного оружия - РИА Новости, 27.11.2024
Медведев объяснил понижение порога использования ядерного оружия
Порог использования ядерного оружия в обновленной ядерной доктрине России понижен с учетом тех рисков, которые возникли перед страной, заявил зампредседателя... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:25
2024-11-27T19:25
2024-11-27T19:42
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порог использования ядерного оружия в обновленной ядерной доктрине России понижен с учетом тех рисков, которые возникли перед страной, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Президент четко сформулировал свою позицию, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания. Там прямо перечислены случаи, когда может наступить ядерный ответ. Но эти случаи есть. И, скажем прямо, в новых основах госполитики по ядерному сдерживанию порог использования ядерного оружия понижен с учетом тех рисков, которые возникли перед нашей страной", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986080987.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Медведев объяснил понижение порога использования ядерного оружия
Медведев заявил о понижении порога использования ядерного оружия с учетом рисков