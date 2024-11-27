https://ria.ru/20241127/medvedev-1986080987.html
Медведев посоветовал США не умничать, рассуждая о ядерной угрозе от России
Медведев посоветовал США не умничать, рассуждая о ядерной угрозе от России - РИА Новости, 27.11.2024
Медведев посоветовал США не умничать, рассуждая о ядерной угрозе от России
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал США "не умничать", рассуждая о ядерной угрозе со стороны России, а вспомнить об использовании... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:17
2024-11-27T19:17
2024-11-27T19:22
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал США "не умничать", рассуждая о ядерной угрозе со стороны России, а вспомнить об использовании американцами такого оружия в отношении Японии и извиниться перед японцами."Ядерное оружие в истории человечества использовала только одна страна - это Соединенные Штаты Америки. Поэтому пусть они не умничают, когда говорят об угрозе, исходящей от России, а вспомнят свою угрозу и извинятся перед японцами - они этого никогда не делали", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
https://ria.ru/20241127/ssha-1986081491.html
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сша, в мире, россия, япония, дмитрий медведев
США, В мире, Россия, Япония, Дмитрий Медведев
Медведев посоветовал США не умничать, рассуждая о ядерной угрозе от России
Медведев: США стоит вспомнить о своих действиях в отношении Японии и извиниться