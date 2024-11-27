https://ria.ru/20241127/mahachkala-1985904317.html

Суд продлил арест владельцу взорвавшейся в Махачкале АЗС

Суд продлил арест владельцу взорвавшейся в Махачкале АЗС - РИА Новости, 27.11.2024

Суд продлил арест владельцу взорвавшейся в Махачкале АЗС

Арест владельцу взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС Марату Джанхуватову по делу о гибели 13 человек продлили до 27 декабря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:47

2024-11-27T01:47

2024-11-27T01:47

происшествия

махачкала

россия

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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Арест владельцу взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС Марату Джанхуватову по делу о гибели 13 человек продлили до 27 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы. "Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джанхуватова до 27 декабря 2024 года", – сообщила собеседница агентства. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. Против фактического владельца заправки Джанхуватова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), он был задержан и арестован на два месяца.

https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977755369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, россия