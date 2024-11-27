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Суд продлил арест владельцу взорвавшейся в Махачкале АЗС - РИА Новости, 27.11.2024
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01:47 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/mahachkala-1985904317.html
Суд продлил арест владельцу взорвавшейся в Махачкале АЗС
Суд продлил арест владельцу взорвавшейся в Махачкале АЗС - РИА Новости, 27.11.2024
Суд продлил арест владельцу взорвавшейся в Махачкале АЗС
Арест владельцу взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС Марату Джанхуватову по делу о гибели 13 человек продлили до 27 декабря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:47
2024-11-27T01:47
происшествия
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Арест владельцу взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС Марату Джанхуватову по делу о гибели 13 человек продлили до 27 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы. "Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джанхуватова до 27 декабря 2024 года", – сообщила собеседница агентства. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. Против фактического владельца заправки Джанхуватова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), он был задержан и арестован на два месяца.
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
Суд продлил арест владельцу взорвавшейся в Махачкале АЗС

Арест владельцу взорвавшейся в Махачкале АЗС продлили до 27 декабря

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Арест владельцу взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС Марату Джанхуватову по делу о гибели 13 человек продлили до 27 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.
"Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джанхуватова до 27 декабря 2024 года", – сообщила собеседница агентства.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. Против фактического владельца заправки Джанхуватова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), он был задержан и арестован на два месяца.
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