Суд продлил арест владельцу взорвавшейся в Махачкале АЗС
Арест владельцу взорвавшейся в Махачкале АЗС продлили до 27 декабря
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Арест владельцу взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС Марату Джанхуватову по делу о гибели 13 человек продлили до 27 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.
"Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джанхуватова до 27 декабря 2024 года", – сообщила собеседница агентства.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. Против фактического владельца заправки Джанхуватова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), он был задержан и арестован на два месяца.
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