https://ria.ru/20241127/livan-1985899221.html

США готовы оказать военную поддержку ливанской армии

США готовы оказать военную поддержку ливанской армии - РИА Новости, 27.11.2024

США готовы оказать военную поддержку ливанской армии

Соединённые Штаты не планируют размещать свои войска для мониторинга прекращения огня между Израилем и Ливаном, но готовы оказать поддержку ливанской армии,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:52

2024-11-27T00:52

2024-11-27T00:52

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ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Соединённые Штаты не планируют размещать свои войска для мониторинга прекращения огня между Израилем и Ливаном, но готовы оказать поддержку ливанской армии, заявил в ходе спецбрифинга журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Как отметил президент, американских боевых подразделений в регионе не будет. Однако мы предоставим военную поддержку ливанской армии, как делали это в прошлом. В данном случае эта поддержка будет оказываться в сотрудничестве с французскими военными", – сказал представитель администрации.

https://ria.ru/20241127/peremirie-1985898668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024