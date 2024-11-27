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США готовы оказать военную поддержку ливанской армии - РИА Новости, 27.11.2024
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00:52 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/livan-1985899221.html
США готовы оказать военную поддержку ливанской армии
США готовы оказать военную поддержку ливанской армии - РИА Новости, 27.11.2024
США готовы оказать военную поддержку ливанской армии
Соединённые Штаты не планируют размещать свои войска для мониторинга прекращения огня между Израилем и Ливаном, но готовы оказать поддержку ливанской армии,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:52
2024-11-27T00:52
в мире
израиль
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Соединённые Штаты не планируют размещать свои войска для мониторинга прекращения огня между Израилем и Ливаном, но готовы оказать поддержку ливанской армии, заявил в ходе спецбрифинга журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Как отметил президент, американских боевых подразделений в регионе не будет. Однако мы предоставим военную поддержку ливанской армии, как делали это в прошлом. В данном случае эта поддержка будет оказываться в сотрудничестве с французскими военными", – сказал представитель администрации.
https://ria.ru/20241127/peremirie-1985898668.html
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в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США готовы оказать военную поддержку ливанской армии

США не планируют размещать войска в Ливане, но готовы оказать поддержку

© Фото : соцсетиПоследствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан
Последствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : соцсети
Последствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Соединённые Штаты не планируют размещать свои войска для мониторинга прекращения огня между Израилем и Ливаном, но готовы оказать поддержку ливанской армии, заявил в ходе спецбрифинга журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Как отметил президент, американских боевых подразделений в регионе не будет. Однако мы предоставим военную поддержку ливанской армии, как делали это в прошлом. В данном случае эта поддержка будет оказываться в сотрудничестве с французскими военными", – сказал представитель администрации.
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В миреИзраильЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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