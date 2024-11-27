https://ria.ru/20241127/kurakhovo-1986077589.html

Позиции ВСУ в Курахово подверглись массированным ударам ВС России

Позиции ВСУ в Курахово подверглись массированным ударам ВС России - РИА Новости, 27.11.2024

Позиции ВСУ в Курахово подверглись массированным ударам ВС России

Позиции ВСУ в Курахово на западе ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, находятся под плотным огнем артиллерии ВС РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:58

2024-11-27T18:58

2024-11-27T19:03

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

владимир рогов

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Позиции ВСУ в Курахово на западе ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, находятся под плотным огнем артиллерии ВС РФ, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах ДНР. В распоряжении РИА Новости также оказались и кадры с массированными ударами ВС РФ по позициям украинского гарнизона в Курахово. "С высоты птичьего полета видно, что по Курахово идет активная работа. По позициям ВСУ отрабатывает артиллерия, а БПЛА работают в режиме свободной охоты, не давая противнику выходить из укрытия", - рассказал собеседник агентства, комментируя эти кадры. Ранее в среду председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска освободили около 50% территории Курахово на западе ДНР, постепенно выбивая противника из центральной части города, ожесточенные бои продолжаются. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241127/vsu-1986032975.html

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

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Панорамное видео последствий ударов по позициям украинского гарнизона в Курахово РИА Новости публикует панорамное видео последствий массированных ударо в российских войск по позициям украинского гарнизона в Курахово 2024-11-27T18:58 true PT1M19S

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курахово, донецкая народная республика, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины