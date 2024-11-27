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Санкции стимулировали двойной рост отгрузки промпродукции на Кубани - РИА Новости, 27.11.2024
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Краснодарский край
 
19:21 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/kuban-1986081682.html
Санкции стимулировали двойной рост отгрузки промпродукции на Кубани
Санкции стимулировали двойной рост отгрузки промпродукции на Кубани - РИА Новости, 27.11.2024
Санкции стимулировали двойной рост отгрузки промпродукции на Кубани
Десять лет антироссийских санкций стали стимулом для модернизации промышленных производств Краснодарского края, в результате регион более чем в два раза... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:21
2024-11-27T19:21
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
промышленность
санкции
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Десять лет антироссийских санкций стали стимулом для модернизации промышленных производств Краснодарского края, в результате регион более чем в два раза увеличил объем отгрузки промышленной продукции собственного производства, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "В условиях антироссийских санкций мы живем с 2014 года. Их инициаторы рассчитывали спровоцировать дефицит технологий, оборудования, комплектующих в стране. Однако мы сумели "минусы" сложить в "плюс" – 10 лет ограничений стали стимулом для модернизации промышленных производств и выпуска новой для нашего региона продукции. Это радиоэлектроника, оборудование для пищевой промышленности, медицинские изделия и препараты. В целом, мы более чем в два раза увеличили объем отгрузки промышленной продукции собственного производства и почти в три – объем налогов, которые перечисляют компании в краевой бюджет", – сказал Кондратьев. Губернатор отметил, что основу для изменений заложил принятый в 2015 году первый в истории региона закон "О промышленной политике в Краснодарском крае". Также в 2016 году власти запустили госпрограмму по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности. За 8 лет на Кубани создали мощную инфраструктуру финансовых и нефинансовых мер поддержки. В результате нарастили мощности металлургия и металлообработка, производство строительных материалов, машиностроение, химическая, легкая промышленность и лесопромышленный комплекс. По его словам, замещение импорта продолжается и в сельском хозяйстве. За последние 10 лет засеваемые отечественными семенами площади по подсолнечнику и кукурузе увеличились почти вдвое. "К 2030 году планируем довести показатель по этим культурам и сахарной свекле до 75 процентов. Кроме того, в крае стало больше своих тепличных овощей, плодов и ягод, нарастили производство молока и мяса", – заключил губернатор.
https://ria.ru/20241126/kuban-1985891192.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, промышленность, санкции
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Промышленность, Санкции
Санкции стимулировали двойной рост отгрузки промпродукции на Кубани

Губернатор Кондратьев: санкции стимулировали модернизацию промпродукции Кубани

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Десять лет антироссийских санкций стали стимулом для модернизации промышленных производств Краснодарского края, в результате регион более чем в два раза увеличил объем отгрузки промышленной продукции собственного производства, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"В условиях антироссийских санкций мы живем с 2014 года. Их инициаторы рассчитывали спровоцировать дефицит технологий, оборудования, комплектующих в стране. Однако мы сумели "минусы" сложить в "плюс" – 10 лет ограничений стали стимулом для модернизации промышленных производств и выпуска новой для нашего региона продукции. Это радиоэлектроника, оборудование для пищевой промышленности, медицинские изделия и препараты. В целом, мы более чем в два раза увеличили объем отгрузки промышленной продукции собственного производства и почти в три – объем налогов, которые перечисляют компании в краевой бюджет", – сказал Кондратьев.
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Губернатор отметил, что основу для изменений заложил принятый в 2015 году первый в истории региона закон "О промышленной политике в Краснодарском крае". Также в 2016 году власти запустили госпрограмму по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности. За 8 лет на Кубани создали мощную инфраструктуру финансовых и нефинансовых мер поддержки. В результате нарастили мощности металлургия и металлообработка, производство строительных материалов, машиностроение, химическая, легкая промышленность и лесопромышленный комплекс.
По его словам, замещение импорта продолжается и в сельском хозяйстве. За последние 10 лет засеваемые отечественными семенами площади по подсолнечнику и кукурузе увеличились почти вдвое.
"К 2030 году планируем довести показатель по этим культурам и сахарной свекле до 75 процентов. Кроме того, в крае стало больше своих тепличных овощей, плодов и ягод, нарастили производство молока и мяса", – заключил губернатор.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевПромышленностьСанкции
 
 
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