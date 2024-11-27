https://ria.ru/20241127/kuban-1986081682.html

Санкции стимулировали двойной рост отгрузки промпродукции на Кубани

Санкции стимулировали двойной рост отгрузки промпродукции на Кубани - РИА Новости, 27.11.2024

Санкции стимулировали двойной рост отгрузки промпродукции на Кубани

Десять лет антироссийских санкций стали стимулом для модернизации промышленных производств Краснодарского края, в результате регион более чем в два раза... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:21

2024-11-27T19:21

2024-11-27T19:21

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

промышленность

санкции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c6c3a4b20994e0a56cffc304563793d7.jpg

КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Десять лет антироссийских санкций стали стимулом для модернизации промышленных производств Краснодарского края, в результате регион более чем в два раза увеличил объем отгрузки промышленной продукции собственного производства, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "В условиях антироссийских санкций мы живем с 2014 года. Их инициаторы рассчитывали спровоцировать дефицит технологий, оборудования, комплектующих в стране. Однако мы сумели "минусы" сложить в "плюс" – 10 лет ограничений стали стимулом для модернизации промышленных производств и выпуска новой для нашего региона продукции. Это радиоэлектроника, оборудование для пищевой промышленности, медицинские изделия и препараты. В целом, мы более чем в два раза увеличили объем отгрузки промышленной продукции собственного производства и почти в три – объем налогов, которые перечисляют компании в краевой бюджет", – сказал Кондратьев. Губернатор отметил, что основу для изменений заложил принятый в 2015 году первый в истории региона закон "О промышленной политике в Краснодарском крае". Также в 2016 году власти запустили госпрограмму по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности. За 8 лет на Кубани создали мощную инфраструктуру финансовых и нефинансовых мер поддержки. В результате нарастили мощности металлургия и металлообработка, производство строительных материалов, машиностроение, химическая, легкая промышленность и лесопромышленный комплекс. По его словам, замещение импорта продолжается и в сельском хозяйстве. За последние 10 лет засеваемые отечественными семенами площади по подсолнечнику и кукурузе увеличились почти вдвое. "К 2030 году планируем довести показатель по этим культурам и сахарной свекле до 75 процентов. Кроме того, в крае стало больше своих тепличных овощей, плодов и ягод, нарастили производство молока и мяса", – заключил губернатор.

https://ria.ru/20241126/kuban-1985891192.html

https://ria.ru/20241125/ozelenenie-1985671262.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев, промышленность, санкции