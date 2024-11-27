https://ria.ru/20241127/kovalchuk-1986015801.html

Ковальчук назвал ядерное оружие охранной грамотой России

Ковальчук назвал ядерное оружие охранной грамотой России - РИА Новости, 27.11.2024

Ковальчук назвал ядерное оружие охранной грамотой России

Президент национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук назвал ядерное оружие охранной грамотой России. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:32

2024-11-27T16:32

2024-11-27T16:32

россия

америка

михаил ковальчук

владимир путин

курчатовский институт

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СИРИУС, 27 ноя – РИА Новости. Президент национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук назвал ядерное оружие охранной грамотой России. "Мы одна из немногих, можно сказать, почти единственная суверенная страна, потому что только мы можем обратить Америку в ядерный пепел, как они сами пишут, и в этом смысле мы имеем охранную грамоту. И надо думать о том, что будет завтра, укреплять сегодняшний потенциал", - отметил Ковальчук в ходе сессии "Новые материалы и химия: важнейшая составляющая обеспечения технологического лидерства России" на Конгрессе молодых ученых в Сириусе. Говоря о развитии науки, эксперт обозначил ряд заслуг России в части исследовательских достижений, особенно в арктических регионах. Ковальчук также подчеркнул лидерство и сохранение военного потенциала РФ. IV Конгресс молодых ученых проводится с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимиром Путиным. В этом году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241127/oreshnik-1985928859.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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россия, америка, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт