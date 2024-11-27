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Конгрессмены попросили Байдена помиловать Ассанжа, пишет Guardian - РИА Новости, 27.11.2024
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09:53 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/kongressmeny-1985932277.html
Конгрессмены попросили Байдена помиловать Ассанжа, пишет Guardian
Конгрессмены попросили Байдена помиловать Ассанжа, пишет Guardian - РИА Новости, 27.11.2024
Конгрессмены попросили Байдена помиловать Ассанжа, пишет Guardian
Американские конгрессмены, демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Масси, направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой помиловать основателя... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:53
2024-11-27T09:53
в мире
справки
сша
сайпан (остров)
северные марианские острова
джулиан ассанж
джеймс макговерн
джо байден
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Американские конгрессмены, демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Масси, направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет газета Guardian со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо. По информации издания, авторы письма, датированного первым ноября, "глубоко обеспокоены" тем фактом, что признание Ассанжем своей вины создает прецедент для преследования журналистов и информаторов за шпионаж. "Проще говоря, существует давнее и обоснованное опасение, что статья 793 (закона о шпионаже - ред.), предусматривающая уголовную ответственность за получение, хранение или разглашение секретной информации, может быть использована против журналистов и новостных организаций, которые занимаются своей обычной работой, особенно тех, кто освещает темы национальной безопасности", - приводит издание выдержку из письма. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240627/assanzh-1955958033.html
https://ria.ru/20240703/assanzh-1957169667.html
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в мире, справки, сша, сайпан (остров), северные марианские острова, джулиан ассанж, джеймс макговерн, джо байден, wikileaks
В мире, Справки, США, Сайпан (остров), Северные Марианские острова, Джулиан Ассанж, Джеймс Макговерн, Джо Байден, WikiLeaks
Конгрессмены попросили Байдена помиловать Ассанжа, пишет Guardian

Американские конгрессмены Макговерн и Масси попросили Байдена помиловать Ассанжа

© AP Photo / Pascal BastienДжулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге
Джулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Pascal Bastien
Джулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Американские конгрессмены, демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Масси, направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет газета Guardian со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо.
По информации издания, авторы письма, датированного первым ноября, "глубоко обеспокоены" тем фактом, что признание Ассанжем своей вины создает прецедент для преследования журналистов и информаторов за шпионаж.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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27 июня, 21:32
«
"Проще говоря, существует давнее и обоснованное опасение, что статья 793 (закона о шпионаже - ред.), предусматривающая уголовную ответственность за получение, хранение или разглашение секретной информации, может быть использована против журналистов и новостных организаций, которые занимаются своей обычной работой, особенно тех, кто освещает темы национальной безопасности", - приводит издание выдержку из письма.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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В миреСправкиСШАСайпан (остров)Северные Марианские островаДжулиан АссанжДжеймс МакговернДжо БайденWikiLeaks
 
 
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