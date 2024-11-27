https://ria.ru/20241127/kolbasy-1986071449.html

Новое производство колбас запустят в Смоленской области в декабре

Новое производство колбас запустят в Смоленской области в декабре - РИА Новости, 27.11.2024

Новое производство колбас запустят в Смоленской области в декабре

В декабре на территории Смоленской области будет запущено новое производство колбас, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:31

2024-11-27T18:31

2024-11-27T18:31

смоленская область

смоленская область

гагаринский район

василий анохин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В декабре на территории Смоленской области будет запущено новое производство колбас, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "В мае этого года мы договорились с "Останкинским мясоперерабатывающим комбинатом" о создании нового производства колбас и обустройстве общежития для сотрудников предприятия в Гагаринском районе. Прошло шесть месяцев, и компания при содействии правительства области уже практически завершила реализацию масштабного проекта", - написал он. На текущем этапе инвестор уже оборудовал комфортное общежитие для проживания 350 человек, а также завершает возведение цеха по изготовлению колбас. В новом производственном корпусе сейчас выполняются строительно-монтажные работы, подвод инженерных сетей и монтаж технологического оборудования. "В реализацию проекта компания вложила 2,8 миллиарда рублей. Запуск первой очереди нового производства колбас запланирован на декабрь 2024 года. Это увеличит объем выпускаемой продукции на 600 тонн в месяц. Также для жителей района будет создано 250 рабочих мест", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241126/anokhin-1985875691.html

смоленская область

гагаринский район

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смоленская область, гагаринский район, василий анохин