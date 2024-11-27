Рейтинг@Mail.ru
Новое производство колбас запустят в Смоленской области в декабре - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:31 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/kolbasy-1986071449.html
Новое производство колбас запустят в Смоленской области в декабре
Новое производство колбас запустят в Смоленской области в декабре - РИА Новости, 27.11.2024
Новое производство колбас запустят в Смоленской области в декабре
В декабре на территории Смоленской области будет запущено новое производство колбас, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:31
2024-11-27T18:31
смоленская область
смоленская область
гагаринский район
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В декабре на территории Смоленской области будет запущено новое производство колбас, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "В мае этого года мы договорились с "Останкинским мясоперерабатывающим комбинатом" о создании нового производства колбас и обустройстве общежития для сотрудников предприятия в Гагаринском районе. Прошло шесть месяцев, и компания при содействии правительства области уже практически завершила реализацию масштабного проекта", - написал он. На текущем этапе инвестор уже оборудовал комфортное общежитие для проживания 350 человек, а также завершает возведение цеха по изготовлению колбас. В новом производственном корпусе сейчас выполняются строительно-монтажные работы, подвод инженерных сетей и монтаж технологического оборудования. "В реализацию проекта компания вложила 2,8 миллиарда рублей. Запуск первой очереди нового производства колбас запланирован на декабрь 2024 года. Это увеличит объем выпускаемой продукции на 600 тонн в месяц. Также для жителей района будет создано 250 рабочих мест", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241126/anokhin-1985875691.html
смоленская область
гагаринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, гагаринский район, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Гагаринский район, Василий Анохин
Новое производство колбас запустят в Смоленской области в декабре

Анохин: в декабре в Смоленской области запустят новое производство колбас

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В декабре на территории Смоленской области будет запущено новое производство колбас, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"В мае этого года мы договорились с "Останкинским мясоперерабатывающим комбинатом" о создании нового производства колбас и обустройстве общежития для сотрудников предприятия в Гагаринском районе. Прошло шесть месяцев, и компания при содействии правительства области уже практически завершила реализацию масштабного проекта", - написал он.
На текущем этапе инвестор уже оборудовал комфортное общежитие для проживания 350 человек, а также завершает возведение цеха по изготовлению колбас. В новом производственном корпусе сейчас выполняются строительно-монтажные работы, подвод инженерных сетей и монтаж технологического оборудования.
"В реализацию проекта компания вложила 2,8 миллиарда рублей. Запуск первой очереди нового производства колбас запланирован на декабрь 2024 года. Это увеличит объем выпускаемой продукции на 600 тонн в месяц. Также для жителей района будет создано 250 рабочих мест", - подчеркнул губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Анохин ответил на 53 вопроса смолян во время прямой линии
26 ноября, 19:53
 
Смоленская областьСмоленская областьГагаринский районВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала