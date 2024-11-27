https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

Межгосударственные отношения России и Казахстана

Межгосударственные отношения России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Межгосударственные отношения России и Казахстана

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:21

2024-11-27T00:21

2024-11-27T00:21

справки

россия

казахстан

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 400 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013).Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств. В 2022 году состоялось более 10 очных встреч президентов России и Казахстана, 20 раз лидеры беседовали по телефону. В 2023 году лидеры России и Казахстана встречались дважды в мае в Москве и 7 октября в Ново-Огарево. 17 октября Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели неформальную встречу "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. 9 ноября состоялся официальный визит президента России в Казахстан.Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Затем главы государств провели переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых подписан пакет документов, в том числе Совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.25 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Санкт-Петербурге,26 декабря – в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ. 21 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани.Прошла также его встреча с Владимиром Путиным. 8 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин приняли участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в Москве. 9 мая президент Казахстана присутствовал на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.3 июля 2024 года Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане, куда президент России прибыл для участия в 24-м заседании Совета глав государств – членов ШОС.4 июля Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС. 8 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, которое прошло в Москве.Осуществляется также сотрудничество в рамках ШОС и ОДКБ. 5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ. 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет. Поддерживается активный диалог на уровне глав правительств, министерств и ведомств.4 марта 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил Москву. Для него это был первый зарубежный визит после назначения на пост главы правительства Казахстана.24 мая премьер-министр Казахстана принял участие в заседании Совета глав правительств государств – участников СНГ, которое прошло в Москве.5 сентября 2024 года первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров встретился с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром во Владивостоке. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами.2 марта 2024 года главы внешнеполитических ведомств России и Казахстана Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу провели встречу в Анталье (Турция) "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума.20 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе рабочей поездки в Астану для участия в совещании министров иностранных дел ШОС провел встречу с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. В тот же день Сергей Лавров был принят президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 10 июня в Нижнем Новгороде "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС.20-21 июня глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое прошло под председательством Казахстана в Алма-Ате. 26 сентября 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в Нью-Йорке (США) "на полях" недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 6-7 ноября 2024 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Астану с рабочим визитом. Он был принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу. В ходе визита Сергей Лавров выступил в Дипломатическом институте Академии государственного управления при президенте Казахстана, а также посетил Свято-Успенский кафедральный собор в Астане. Осуществляется межпарламентское взаимодействие.12 апреля 2023 года делегация казахстанских сенаторов во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым прибыла с официальным визитом в Москву. В рамках визита состоялись встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, по итогам которой была подписана дорожная карта по развитию межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и сенатом парламента Казахстана, и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. 19 декабря делегация парламентариев Казахстана во главе с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым приняла участие в XVI пленарном заседании ПА ОДКБ и заседании Совета Ассамблеи ОДКБ, которые прошли в Москве.4 марта 2024 года в Москве состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым, в ходе которой обсуждались вопросы развития межпарламентского сотрудничества.2-3 июня 2024 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил с рабочим визитом в Алма-Ату, где 3 июня под его председательством прошло заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В тот же день Вячеслав Володин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 11 октября 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым в Душанбе "на полях" Международной парламентской конференции "30-летие Конституции Республики Таджикистан".С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз. С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года.Прочную основу двустороннего взаимодействия образуют глубоко структурированные торгово-экономические связи.В 2022 году был достигнут рекордно высокий товарооборот между Казахстаном и Россией – 26 миллиардов долларов. Это на 6% выше показателей, зафиксированных годом ранее.По итогам 2023 года товарооборот двух стран достиг 28,5 миллиарда долларов.По состоянию на октябрь 2024 года товарооборот между Россией и Казахстаном превысил 2,5 триллиона рублей (26,1 миллиарда долларов), несмотря на снижение поставок из России на 9,4%. В числе экспортируемых Казахстаном в Россию товаров – машины и оборудование, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, а импорт Казахстана из России состоит в основном из продовольственных товаров, минеральных продуктов, продукции химической промышленности и древесины.По итогам первого полугодия 2024 года доля национальных валют в структуре двусторонних расчетов составила 80%. С 1997 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК). 25-е заседание Межправкомиссии состоялось 17 октября 2024 года в Москве. Российские компании занимают пятое место среди ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана. За последние 17 лет сумма инвестиций из России в Казахстан достигла 19 миллиардов долларов. В то же время казахстанские инвестиции в Россию составили более 5,6 миллиарда долларов.По итогам 2023 года Россия заняла второе место по валовому притоку инвестиций в Казахстан. За первый квартал 2024 года объем составил около 809 миллионов долларов. Удельный вес России в валовом притоке инвестиций в Казахстан увеличился до 14,2%.В настоящее время в Казахстане работает более 23,5 тысяч российских компаний и более 5 тысяч совместных предприятий. В настоящее время совокупный портфель двусторонних инициатив превышает 26 миллиардов долларов и включает 135 проектов. Около 40 – успешно реализованы, другие – на разных стадиях реализации и проработки. Это проекты компаний "ЕвроХим", "Татнефть", "Сибур", "Ростсельмаш" и другие. Ключевая область экономического взаимодействия – топливно-энергетический комплекс. Через Россию идет основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, а по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китай.Российскими и казахстанскими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня: Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты: "Женис", "Аль-Фараби". Общая стоимость этих проектов – 6,5 миллиарда долларов. Кроме того, Россия и Казахстан приступили к освоению крупных месторождений: Каламкас-море, Хазар. Стратегическим партнером с российской стороны выступает компания "Лукойл". Общая стоимость проекта около пяти миллиардов долларов. В 2019 году открылся завод нефтяной компании "Лукойл" по производству смазочных материалов в Илийском районе Алматинской области. Общий объем инвестиций в предприятие составил 94 миллиона долларов, запланирован выпуск более 800 наименований продукции. 7 октября 2023 года был дан старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. До конца 2023 года будет осуществлен транзит примерно 800 миллионов кубометров газа. Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до одного миллиона тонн.В сентябре 2024 года "Лукойл" запустил в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 2 МВт в Казахстане. За 10 месяцев 2024 года из 8,4 миллиона тонн транзита нефти через Казахстан 8,2 миллиона тонн пришлись на транзит из России в Китай. 217 тонн составил транзит по маршруту РФ – Узбекистан. В настоящее время Казахстан и Россия ведут переговоры о продлении соглашения о беспошлинных поставках нефтепродуктов в республику до января 2028 года.Российские предприятия присутствуют в различных отраслях экономики Казахстана: производство минеральных удобрений в Жамбылской области ("ЕвроХим"), золотодобыча в Восточно-Казахстанской области ("Полиметалл"), оказание телекоммуникационных услуг ("Билайн"), сборка автомобилей "Лада" ("АвтоВАЗ"), добыча руд цветных металлов ("Русская медная компания"), энергетического угля ("ИНТЕР РАО – Экспорт"), производство стального проката в Костанайской области ("Евраз"), строительство фармацевтического комплекса в Караганде ("Фармстандарт"), выпуск сельхозтехники в Кокшетау ("Ростсельмаш"), сборочное предприятие по выпуску тракторов "Кировец" в Костанае (АО "Петербургский тракторный завод") и др.Планомерно идет работа по линии железнодорожного машиностроения. В 2023-2024 годах реализован крупный проект по поставке 50 магистральных тепловозов для Национальной компании "КТЖ". В 2024-2025 годах ожидается поставка не менее 300 вагонокомплектов пассажирских и почтово-багажных вагонов. Страны укрепляют взаимодействие в транспортно-логистической сфере. В российско-казахстанском железнодорожном сообщении за восемь месяцев 2024 года рост объема перевозок контейнеров железнодорожным транспортом составил 2,5% (к уровню 2023 года). Перевозки пассажиров в сообщении Россия-Казахстан за тот же период также выросли на 2,4% и составили 266 тысяч человек. В части воздушных перевозок за 8 месяцев 2024 года отмечен рост пассажиропотока и грузопотока, объемы которых составили 658,8 тысячи пассажиров (рост на 23% к уровню 2023 года) и 919,518 т грузов (рост на 17% к уровню 2023 года). В целях дальнейшего развития торговли, промышленности, АПК, выставочно-ярмарочной деятельности, транспорта, ТЭК, экологии, цифровой экономики и международных связей в феврале 2022 года в рамках Евразийского межправительственного совета был подписан план мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы. Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. В июле 2023 года сообщалось, что Казахстан планирует перенести с 2023 на 2025 год испытания совместного с Россией проекта "Байтерек" по строительству стартовой площадки для новой космической ракеты "Союз-5". Основная причина возможных изменений – "осложнение геополитической обстановки в мире, которая привела к разрыву цепочек поставок комплектующих и увеличению длительности работ". Пуски трех ракет планируют перенести – с 2025 на 2027 год.Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях.Обновленный договор о военно-техническом сотрудничестве между РФ и Казахстаном был заключен 24 декабря 2013 года в Москве.16 октября 2020 года Россия и Казахстан подписали Договор о военном сотрудничестве, который вступил в силу мае 2022 года. Страны договорились совместно планировать применение войск в интересах безопасности обеих сторон, проводить совместную оперативную и боевую подготовку, миротворческую деятельность, взаимодействовать в рамках военных делегаций в международных организациях и пр. Срок действия договора – 10 лет. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны.Холдинг "Вертолеты России" в начале 2019 года подписал контракт с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом № 405, в соответствии с которым должна быть организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане, а также создана система поддержки жизненного цикла вертолетов, налажено обучение местных специалистов. В декабре 2020 года на территории Авиаремонтного завода № 405 в Алма-Ате презентовали первый вертолет казахстанской сборки МИ-8АМТ. В 2016-2020 годах на авиабазу Сил воздушной обороны Казахстана прибыли 12 новых ударных вертолетов Ми-35М.В 2019 году на территории Казахстана было развернуто совместное производство модернизированной версии российского легкого многоцелевого самолета Ил-103М.Более 700 казахских военнослужащих безвозмездно обучаются в военных вузах России. Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки. Особое значение придается дальнейшему укреплению прямых связей между предприятиями российских и казахстанских регионов. Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. В 2023 году XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России прошел 9 ноября в Костанае и был посвящен сотрудничеству в агропромышленном комплексе.В 2024 году ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26-27 ноября в Уфе (Башкортостан).Осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере. В самый острый период пандемии Россия пришла на помощь братской республике, направив внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы. На мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса надежно налажено производство российской вакцины "Спутник V". В январе 2022 года в Казахстан начались поставки вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения. Приоритетным является взаимодействие в сфере образования и науки.В настоящее время число квот для бесплатного обучения казахстанцев в вузах России составляет порядка 800. На 2024 год в российских вузах обучаются около 60 тысяч казахских студентов. Стороны взаимно заинтересованы в создании на территории Казахстана филиалов ведущих российских вузов. В Казахстане уже функционируют Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал МАИ "Восход" в городе Байконур, Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В 2022 году в Алма-Ате был открыт филиал российского МИФИ. Прорабатывается вопрос по созданию трех совместных школ с русским языком обучения в городах Кызылорде, Таразе и Туркестане. В 2023 году в Казахстане прошел масштабный фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны". В рамках фестиваля в Казахстане состоялись гастроли ведущих российских театров, выставки, симфонические концерты, кинопоказы, творческие лаборатории, мастер-классы ведущих российских учреждений культуры. Завершился международный проект "Русские сезоны" гала-концертом "Дуэт двух столиц", который прошел 9 декабря 2023 года в столичном казахстанском Государственном театре оперы и балета "Астана Опера". В сентябре 2024 года Национальный русский театр драмы им. М. Лермонтова из Казахстана впервые выступил в Калуге и Смоленске.В октябре 2024 года московский театр "Et Cetera" под руководством Александра Калягина впервые выступил на сцене Национального русского театра драмы имени М.Ю. Лермонтова в Алматы. Туризм – одна из наиболее перспективных сфер сотрудничества двух стран. В 2023 году общий туристический поток из Казахстана в Россию составил более 2,1 миллиона поездок, турпоток из России в Казахстан – 2,7 миллиона поездок. За первый квартал 2024 года общий турпоток составил 866 тысяч поездок. Из них 439 тысяч – это поездки российских туристов в Казахстан, 427 тысяч – поездки в Россию казахстанских туристов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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