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Кадыров стал победителем премии за лучший вклад в развитие региона - РИА Новости, 27.11.2024
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02:22 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/kadyrov-1985907131.html
Кадыров стал победителем премии за лучший вклад в развитие региона
Кадыров стал победителем премии за лучший вклад в развитие региона - РИА Новости, 27.11.2024
Кадыров стал победителем премии за лучший вклад в развитие региона
Глава Чечни Рамзан Кадыров стал победителем премии Финансового университета при правительстве РФ в номинации "За лучший вклад главы субъекта Федерации в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:22
2024-11-27T02:22
общество
грозный
россия
москва
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 27 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров стал победителем премии Финансового университета при правительстве РФ в номинации "За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона", об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале. "Город Грозный стал лауреатом Премии Финансового университета при Правительстве РФ в области качества жизни. В рейтинге городов с населением более 250 тысяч человек он занял второе место. &lt;…&gt; Высоко отмечено и моё скромное участие в развитии Грозного. В номинации "За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона" мне присуждено первое место", — написал Кадыров. Награды были переданы мэру города Грозного Хас-Магомеду Кадырову в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов премии в Москве, добавил глава республики. "Полученные награды, прежде всего, результат стойкости и высокого трудолюбия жителей Грозного и всей нашей республики. Мы вместе восстановили Грозный и сделали из него стабильно развивающийся и процветающий город", — считает он. Кадыров также поблагодарил мэра Грозного и всех причастных за высокие достижения, повышение уровня жизни и комфорта в городе.
https://ria.ru/20241125/groznyy-1985579252.html
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общество, грозный, россия, москва, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Россия, Москва, Рамзан Кадыров
Кадыров стал победителем премии за лучший вклад в развитие региона

Кадыров стал победителем премии за вклад главы субъекта в развитие региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров стал победителем премии Финансового университета при правительстве РФ в номинации "За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона", об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
"Город Грозный стал лауреатом Премии Финансового университета при Правительстве РФ в области качества жизни. В рейтинге городов с населением более 250 тысяч человек он занял второе место. <…> Высоко отмечено и моё скромное участие в развитии Грозного. В номинации "За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона" мне присуждено первое место", — написал Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Грозном установили ящик для обращений к Кадырову
25 ноября, 14:04
Награды были переданы мэру города Грозного Хас-Магомеду Кадырову в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов премии в Москве, добавил глава республики.
"Полученные награды, прежде всего, результат стойкости и высокого трудолюбия жителей Грозного и всей нашей республики. Мы вместе восстановили Грозный и сделали из него стабильно развивающийся и процветающий город", — считает он. Кадыров также поблагодарил мэра Грозного и всех причастных за высокие достижения, повышение уровня жизни и комфорта в городе.
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ОбществоГрозныйРоссияМоскваРамзан Кадыров
 
 
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