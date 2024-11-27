Кадыров стал победителем премии за лучший вклад в развитие региона
Кадыров стал победителем премии за вклад главы субъекта в развитие региона
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров стал победителем премии Финансового университета при правительстве РФ в номинации "За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона", об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
"Город Грозный стал лауреатом Премии Финансового университета при Правительстве РФ в области качества жизни. В рейтинге городов с населением более 250 тысяч человек он занял второе место. <…> Высоко отмечено и моё скромное участие в развитии Грозного. В номинации "За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона" мне присуждено первое место", — написал Кадыров.
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Награды были переданы мэру города Грозного Хас-Магомеду Кадырову в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов премии в Москве, добавил глава республики.
"Полученные награды, прежде всего, результат стойкости и высокого трудолюбия жителей Грозного и всей нашей республики. Мы вместе восстановили Грозный и сделали из него стабильно развивающийся и процветающий город", — считает он. Кадыров также поблагодарил мэра Грозного и всех причастных за высокие достижения, повышение уровня жизни и комфорта в городе.
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