https://ria.ru/20241127/kadyrov-1985907131.html

Кадыров стал победителем премии за лучший вклад в развитие региона

Кадыров стал победителем премии за лучший вклад в развитие региона - РИА Новости, 27.11.2024

Кадыров стал победителем премии за лучший вклад в развитие региона

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал победителем премии Финансового университета при правительстве РФ в номинации "За лучший вклад главы субъекта Федерации в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T02:22

2024-11-27T02:22

2024-11-27T02:22

общество

грозный

россия

москва

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 27 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров стал победителем премии Финансового университета при правительстве РФ в номинации "За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона", об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале. "Город Грозный стал лауреатом Премии Финансового университета при Правительстве РФ в области качества жизни. В рейтинге городов с населением более 250 тысяч человек он занял второе место. <…> Высоко отмечено и моё скромное участие в развитии Грозного. В номинации "За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона" мне присуждено первое место", — написал Кадыров. Награды были переданы мэру города Грозного Хас-Магомеду Кадырову в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов премии в Москве, добавил глава республики. "Полученные награды, прежде всего, результат стойкости и высокого трудолюбия жителей Грозного и всей нашей республики. Мы вместе восстановили Грозный и сделали из него стабильно развивающийся и процветающий город", — считает он. Кадыров также поблагодарил мэра Грозного и всех причастных за высокие достижения, повышение уровня жизни и комфорта в городе.

https://ria.ru/20241125/groznyy-1985579252.html

https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976531722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, грозный, россия, москва, рамзан кадыров