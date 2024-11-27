Рейтинг@Mail.ru
Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:10 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/jamal-1986054456.html
Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой
Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой - РИА Новости, 27.11.2024
Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой
Главное управление государственной экспертизы согласовало проектную документацию на строительство автодороги к горнолыжному комплексу на Ямале "Рай-Из",... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:10
2024-11-27T18:10
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
дмитрий артюхов
газпромбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_0:136:3113:1887_1920x0_80_0_0_d80120b4fd2075cc57d07a00e3e35934.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Главное управление государственной экспертизы согласовало проектную документацию на строительство автодороги к горнолыжному комплексу на Ямале "Рай-Из", строительная фаза начнется в ближайшие месяцы, сообщает правительство региона. "Развитие любых территорий невозможно без дорог. Тем более, когда речь идет о масштабном строительстве и дальнейшей работе горнолыжного комплекса на Полярном Урале. Уверен, что объект станет центром притяжения туристов со всей России, будет востребован у ямальцев. Уделим особое внимание условиям для отдыха семей с детьми – на территории и внутри помещений предусмотрели множество пространств для маленьких туристов. Уже сейчас прорабатываем экскурсионные маршруты в парке "Ингилор", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. По данным властей, дорога обеспечит проезд к горнолыжному комплексу "Рай-Из" и станет частью трассы к международной арктической станции "Снежинка", когда объекты будут объединены в единый туристический кластер. В ближайшие годы в окрестностях горного массива Рай-Из планируется возвести 19 километров автодорог с 14 мостами разной степени протяженности. На горнолыжном курорте появятся новые гостиницы, трассы различного уровня сложности, подъемники, спа-комплекс, спортивные школы и различные опции après-ski. Как уточнили в правительстве, проект был выполнен в рамках концессии с привлечением внебюджетных источников финансирования. Концессионером по проекту выступает компания ООО "Полярная магистраль" с участием компаний "ГПБ-Инфраструктурный Холдинг" и "Дорожное строительство". Газпромбанк является участником концессионера и финансирует проект. Крупномасштабная строительная фаза начнется в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20241126/jamal-1985741765.html
https://ria.ru/20241122/yamal-1985226449.html
ямал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_208:0:2904:2022_1920x0_80_0_0_b770ad0457bee2e923c2151b8e6ed370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, россия, дмитрий артюхов, газпромбанк
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов, Газпромбанк
Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой

На Ямале согласовали проект дороги к горнолыжному комплексу "Рай-Из"

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Главное управление государственной экспертизы согласовало проектную документацию на строительство автодороги к горнолыжному комплексу на Ямале "Рай-Из", строительная фаза начнется в ближайшие месяцы, сообщает правительство региона.
"Развитие любых территорий невозможно без дорог. Тем более, когда речь идет о масштабном строительстве и дальнейшей работе горнолыжного комплекса на Полярном Урале. Уверен, что объект станет центром притяжения туристов со всей России, будет востребован у ямальцев. Уделим особое внимание условиям для отдыха семей с детьми – на территории и внутри помещений предусмотрели множество пространств для маленьких туристов. Уже сейчас прорабатываем экскурсионные маршруты в парке "Ингилор", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
День оленевода в Салехарде - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
На Ямале начнут работать новые меры поддержки для коренных народов Севера
26 ноября, 11:53
По данным властей, дорога обеспечит проезд к горнолыжному комплексу "Рай-Из" и станет частью трассы к международной арктической станции "Снежинка", когда объекты будут объединены в единый туристический кластер.
В ближайшие годы в окрестностях горного массива Рай-Из планируется возвести 19 километров автодорог с 14 мостами разной степени протяженности. На горнолыжном курорте появятся новые гостиницы, трассы различного уровня сложности, подъемники, спа-комплекс, спортивные школы и различные опции après-ski.
Как уточнили в правительстве, проект был выполнен в рамках концессии с привлечением внебюджетных источников финансирования. Концессионером по проекту выступает компания ООО "Полярная магистраль" с участием компаний "ГПБ-Инфраструктурный Холдинг" и "Дорожное строительство". Газпромбанк является участником концессионера и финансирует проект. Крупномасштабная строительная фаза начнется в ближайшие месяцы.
Дорога в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Строительство зимников началось на Ямале
22 ноября, 16:04
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияДмитрий АртюховГазпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала