https://ria.ru/20241127/jamal-1986054456.html

Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой

Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой - РИА Новости, 27.11.2024

Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой

Главное управление государственной экспертизы согласовало проектную документацию на строительство автодороги к горнолыжному комплексу на Ямале "Рай-Из",... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:10

2024-11-27T18:10

2024-11-27T18:10

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

дмитрий артюхов

газпромбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_0:136:3113:1887_1920x0_80_0_0_d80120b4fd2075cc57d07a00e3e35934.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Главное управление государственной экспертизы согласовало проектную документацию на строительство автодороги к горнолыжному комплексу на Ямале "Рай-Из", строительная фаза начнется в ближайшие месяцы, сообщает правительство региона. "Развитие любых территорий невозможно без дорог. Тем более, когда речь идет о масштабном строительстве и дальнейшей работе горнолыжного комплекса на Полярном Урале. Уверен, что объект станет центром притяжения туристов со всей России, будет востребован у ямальцев. Уделим особое внимание условиям для отдыха семей с детьми – на территории и внутри помещений предусмотрели множество пространств для маленьких туристов. Уже сейчас прорабатываем экскурсионные маршруты в парке "Ингилор", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. По данным властей, дорога обеспечит проезд к горнолыжному комплексу "Рай-Из" и станет частью трассы к международной арктической станции "Снежинка", когда объекты будут объединены в единый туристический кластер. В ближайшие годы в окрестностях горного массива Рай-Из планируется возвести 19 километров автодорог с 14 мостами разной степени протяженности. На горнолыжном курорте появятся новые гостиницы, трассы различного уровня сложности, подъемники, спа-комплекс, спортивные школы и различные опции après-ski. Как уточнили в правительстве, проект был выполнен в рамках концессии с привлечением внебюджетных источников финансирования. Концессионером по проекту выступает компания ООО "Полярная магистраль" с участием компаний "ГПБ-Инфраструктурный Холдинг" и "Дорожное строительство". Газпромбанк является участником концессионера и финансирует проект. Крупномасштабная строительная фаза начнется в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20241126/jamal-1985741765.html

https://ria.ru/20241122/yamal-1985226449.html

ямал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, россия, дмитрий артюхов, газпромбанк