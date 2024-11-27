https://ria.ru/20241127/jamal-1986054456.html
Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой
Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой - РИА Новости, 27.11.2024
Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой
Главное управление государственной экспертизы согласовало проектную документацию на строительство автодороги к горнолыжному комплексу на Ямале "Рай-Из",... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:10
2024-11-27T18:10
2024-11-27T18:10
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Главное управление государственной экспертизы согласовало проектную документацию на строительство автодороги к горнолыжному комплексу на Ямале "Рай-Из", строительная фаза начнется в ближайшие месяцы, сообщает правительство региона. "Развитие любых территорий невозможно без дорог. Тем более, когда речь идет о масштабном строительстве и дальнейшей работе горнолыжного комплекса на Полярном Урале. Уверен, что объект станет центром притяжения туристов со всей России, будет востребован у ямальцев. Уделим особое внимание условиям для отдыха семей с детьми – на территории и внутри помещений предусмотрели множество пространств для маленьких туристов. Уже сейчас прорабатываем экскурсионные маршруты в парке "Ингилор", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. По данным властей, дорога обеспечит проезд к горнолыжному комплексу "Рай-Из" и станет частью трассы к международной арктической станции "Снежинка", когда объекты будут объединены в единый туристический кластер. В ближайшие годы в окрестностях горного массива Рай-Из планируется возвести 19 километров автодорог с 14 мостами разной степени протяженности. На горнолыжном курорте появятся новые гостиницы, трассы различного уровня сложности, подъемники, спа-комплекс, спортивные школы и различные опции après-ski. Как уточнили в правительстве, проект был выполнен в рамках концессии с привлечением внебюджетных источников финансирования. Концессионером по проекту выступает компания ООО "Полярная магистраль" с участием компаний "ГПБ-Инфраструктурный Холдинг" и "Дорожное строительство". Газпромбанк является участником концессионера и финансирует проект. Крупномасштабная строительная фаза начнется в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20241126/jamal-1985741765.html
https://ria.ru/20241122/yamal-1985226449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, россия, дмитрий артюхов, газпромбанк
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов, Газпромбанк
Проект дороги к горнолыжному комплексу на Ямале одобрен Главгосэкспертизой
На Ямале согласовали проект дороги к горнолыжному комплексу "Рай-Из"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Главное управление государственной экспертизы согласовало проектную документацию на строительство автодороги к горнолыжному комплексу на Ямале "Рай-Из", строительная фаза начнется в ближайшие месяцы, сообщает правительство региона.
"Развитие любых территорий невозможно без дорог. Тем более, когда речь идет о масштабном строительстве и дальнейшей работе горнолыжного комплекса на Полярном Урале. Уверен, что объект станет центром притяжения туристов со всей России, будет востребован у ямальцев. Уделим особое внимание условиям для отдыха семей с детьми – на территории и внутри помещений предусмотрели множество пространств для маленьких туристов. Уже сейчас прорабатываем экскурсионные маршруты в парке "Ингилор", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
По данным властей, дорога обеспечит проезд к горнолыжному комплексу "Рай-Из" и станет частью трассы к международной арктической станции "Снежинка", когда объекты будут объединены в единый туристический кластер.
В ближайшие годы в окрестностях горного массива Рай-Из планируется возвести 19 километров автодорог с 14 мостами разной степени протяженности. На горнолыжном курорте появятся новые гостиницы, трассы различного уровня сложности, подъемники, спа-комплекс, спортивные школы и различные опции après-ski.
Как уточнили в правительстве, проект был выполнен в рамках концессии с привлечением внебюджетных источников финансирования. Концессионером по проекту выступает компания ООО "Полярная магистраль" с участием компаний "ГПБ-Инфраструктурный Холдинг" и "Дорожное строительство". Газпромбанк является участником концессионера и финансирует проект. Крупномасштабная строительная фаза начнется в ближайшие месяцы.