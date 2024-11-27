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В Якутии предложили продлить механизм выравнивания энерготарифов - РИА Новости, 27.11.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
10:33 27.11.2024 (обновлено: 10:34 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/jakutija-1985942424.html
В Якутии предложили продлить механизм выравнивания энерготарифов
В Якутии предложили продлить механизм выравнивания энерготарифов - РИА Новости, 27.11.2024
В Якутии предложили продлить механизм выравнивания энерготарифов
Высокие тарифы "выталкивают бизнес" из якутской Арктики, глава региона, председатель Госсовета РФ Айсен Николаев предложил продлить механизм выравнивания... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:33
2024-11-27T10:34
республика саха (якутия)
жкх
россия
арктика
дальний восток
айсен николаев
михаил мишустин
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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Высокие тарифы "выталкивают бизнес" из якутской Арктики, глава региона, председатель Госсовета РФ Айсен Николаев предложил продлить механизм выравнивания энерготарифов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что во вторник глава Якутии выступил на стратегической сессии о повышении энергетической и ресурсной эффективности экономики, проведенной председателем правительства России Михаилом Мишустиным. "Николаев, который также руководит профильной комиссией Государственного совета РФ, выступил за продление действия механизма выравнивания энерготарифов для потребителей Арктической зоны. Он заявил о необходимости усиления энергосбережения в экономике, одним из ключевых факторов для чего назвал тарифное регулирование", - рассказали в пресс-службе. Глава региона подчеркнул, что тарифы на электроэнергию в районах арктической зоны Якутии в семь раз превышают среднероссийские значения. "Высокие тарифы буквально "выталкивают бизнес" из Арктики", – приводятся слова Николаева. По его словам, аналогичная ситуация с тарифами складывается и в теплоэнергетике, что повышает нагрузку на региональные бюджеты. Он отметил необходимость восстановления софинансирования региональных программ в сфере энергосбережения из федерального бюджета и внесения изменений в строительные нормы и правила для социальных объектов в малочисленных населенных пунктах. Ранее в интервью РИА Новости глава региона заявил, что для решения проблемы нарастающего энергодефицита на Дальнем Востоке необходимо пересмотреть реформу электроэнергетики ДФО, включить в комплекс первоочередных мер по реализации энергетической стратегии России разработку комплексных программ повышения надежности электросетевого комплекса и определить источники финансирования.
https://ria.ru/20241126/nikolaev-1985710888.html
https://ria.ru/20241121/yakutiya-1984994762.html
россия
арктика
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жкх, россия, арктика, дальний восток, айсен николаев, михаил мишустин
Республика Саха (Якутия), ЖКХ, Россия, Арктика, Дальний Восток, Айсен Николаев, Михаил Мишустин
В Якутии предложили продлить механизм выравнивания энерготарифов

Глава Якутии Николаев предложил продлить механизм выравнивания энерготарифов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАйсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Высокие тарифы "выталкивают бизнес" из якутской Арктики, глава региона, председатель Госсовета РФ Айсен Николаев предложил продлить механизм выравнивания энерготарифов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что во вторник глава Якутии выступил на стратегической сессии о повышении энергетической и ресурсной эффективности экономики, проведенной председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Николаев: развитие транспортной сферы – ключевой вопрос для Якутии и ДФО
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"Николаев, который также руководит профильной комиссией Государственного совета РФ, выступил за продление действия механизма выравнивания энерготарифов для потребителей Арктической зоны. Он заявил о необходимости усиления энергосбережения в экономике, одним из ключевых факторов для чего назвал тарифное регулирование", - рассказали в пресс-службе.
Глава региона подчеркнул, что тарифы на электроэнергию в районах арктической зоны Якутии в семь раз превышают среднероссийские значения. "Высокие тарифы буквально "выталкивают бизнес" из Арктики", – приводятся слова Николаева.
По его словам, аналогичная ситуация с тарифами складывается и в теплоэнергетике, что повышает нагрузку на региональные бюджеты. Он отметил необходимость восстановления софинансирования региональных программ в сфере энергосбережения из федерального бюджета и внесения изменений в строительные нормы и правила для социальных объектов в малочисленных населенных пунктах.
Ранее в интервью РИА Новости глава региона заявил, что для решения проблемы нарастающего энергодефицита на Дальнем Востоке необходимо пересмотреть реформу электроэнергетики ДФО, включить в комплекс первоочередных мер по реализации энергетической стратегии России разработку комплексных программ повышения надежности электросетевого комплекса и определить источники финансирования.
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Республика Саха (Якутия)ЖКХРоссияАрктикаДальний ВостокАйсен НиколаевМихаил Мишустин
 
 
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