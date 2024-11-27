https://ria.ru/20241127/izrail-1985906976.html

Армия Израиля перехватила беспилотник в районе Красного моря

Армия Израиля перехватила беспилотник в районе Красного моря - РИА Новости, 27.11.2024

Армия Израиля перехватила беспилотник в районе Красного моря

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о перехвате беспилотника в районе Красного моря. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T02:18

2024-11-27T02:18

2024-11-27T02:18

в мире

израиль

красное море

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о перехвате беспилотника в районе Красного моря. "После сирен... прозвучавших между 23.22 и 23.23 (00.22 и 00.23 мск) в районе северных Голанских высот, ВВС Израиля перехватили БПЛА, выпущенный с востока в направлении Израиля", - говорится в сообщении армии. В ЦАХАЛ добавили, что БПЛА был перехвачен в районе Красного моря. Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном. Позже военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против".

https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985890913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, красное море, ливан, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024