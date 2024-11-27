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Армия Израиля перехватила беспилотник в районе Красного моря - РИА Новости, 27.11.2024
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02:18 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/izrail-1985906976.html
Армия Израиля перехватила беспилотник в районе Красного моря
Армия Израиля перехватила беспилотник в районе Красного моря - РИА Новости, 27.11.2024
Армия Израиля перехватила беспилотник в районе Красного моря
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о перехвате беспилотника в районе Красного моря. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:18
2024-11-27T02:18
в мире
израиль
красное море
ливан
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о перехвате беспилотника в районе Красного моря. "После сирен... прозвучавших между 23.22 и 23.23 (00.22 и 00.23 мск) в районе северных Голанских высот, ВВС Израиля перехватили БПЛА, выпущенный с востока в направлении Израиля", - говорится в сообщении армии. В ЦАХАЛ добавили, что БПЛА был перехвачен в районе Красного моря. Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном. Позже военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против".
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в мире, израиль, красное море, ливан, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Красное море, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля перехватила беспилотник в районе Красного моря

ЦАХАЛ сообщил о перехвате над Красным морем выпущенного с востока беспилотника

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭйлат
Эйлат - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о перехвате беспилотника в районе Красного моря.
"После сирен... прозвучавших между 23.22 и 23.23 (00.22 и 00.23 мск) в районе северных Голанских высот, ВВС Израиля перехватили БПЛА, выпущенный с востока в направлении Израиля", - говорится в сообщении армии.
В ЦАХАЛ добавили, что БПЛА был перехвачен в районе Красного моря.
Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном. Позже военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против".
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В миреИзраильКрасное мореЛиванБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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