https://ria.ru/20241127/gazprom-1985981244.html

"Газпром" предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом по транзиту газа

"Газпром" предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом по транзиту газа - РИА Новости, 27.11.2024

"Газпром" предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом по транзиту газа

"Газпром" предложил Кишиневу провести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T13:21

2024-11-27T13:21

2024-11-27T13:21

экономика

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КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. "Газпром" предложил Кишиневу провести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) после нового года, заявил в среду министр энергетики Молдавии Виктор Парликов журналистам. Парликов в понедельник находился в Санкт-Петербурге, где обсудил с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании "Молдовагаз". Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Накануне молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. "Газпром" предложил нам провести переговоры с руководством Украины о сохранении транзита газа в Приднестровье после нового года. Мы уже представили вопрос украинской стороне. Для нас это был сложный сценарий, но мы понимаем, что решение не может быть принято быстро", - сказал Парликов на брифинге в правительстве. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" пока действует, но объём поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241119/gazprom-1984540775.html

https://ria.ru/20241115/gaz-1984054909.html

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экономика, молдавия, украина, кишинев, алексей миллер, газпром, молдовагаз