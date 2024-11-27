https://ria.ru/20241127/gaz-1986110222.html
Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан
Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан - РИА Новости, 27.11.2024
Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан
Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:56
2024-11-27T21:56
2024-11-27T21:56
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин. "Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай… "Газпром" действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям… С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан - такие поставки мы будем наращивать", - сказал российский лидер. Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, казахстан, россия, узбекистан, владимир путин, касым-жомарт токаев, газпром
Экономика, Цены на нефть, Казахстан, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Газпром
Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан
Путин заявил о планах РФ наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан