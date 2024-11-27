https://ria.ru/20241127/gaz-1986110222.html

Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан

Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан - РИА Новости, 27.11.2024

Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан

Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:56

2024-11-27T21:56

2024-11-27T21:56

экономика

цены на нефть

казахстан

россия

узбекистан

владимир путин

касым-жомарт токаев

газпром

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин. "Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай… "Газпром" действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям… С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан - такие поставки мы будем наращивать", - сказал российский лидер. Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html

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россия

узбекистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, казахстан, россия, узбекистан, владимир путин, касым-жомарт токаев, газпром