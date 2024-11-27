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Форум и выставка "Транспорт России" завершили свою работу

Форум и выставка "Транспорт России" завершили свою работу - РИА Новости, 27.11.2024

Форум и выставка "Транспорт России" завершили свою работу

XVIII Международный форум и выставка "Транспорт России" проходил в рамках "Транспортной недели — 2024" в московском Гостином Дворе с 19 по 21 ноября. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T09:33

2024-11-27T09:33

2024-11-27T09:33

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 ноя - пресс-служба ООО "ЛидерКонгресс". XVIII Международный форум и выставка "Транспорт России" проходил в рамках "Транспортной недели — 2024" в московском Гостином Дворе с 19 по 21 ноября. Мероприятие — ключевое в транспортной сфере, на форуме ежегодно обсуждается вся актуальная повестка отрасли, а выставка отражает ее основные достижения за прошедший год. Всего в рамках деловой программы "Транспорта России" состоялся 31 формат: сессии, конференции, дискуссии, круглые столы и презентации. На них выступили 353 спикера, посетили более 4,5 тысячи человек, а онлайн-трансляцию посмотрели более 12 тысяч раз. На полях мероприятия было подписано 51 соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, а его работу освещали 806 журналистов. Первым форматом программы стал деловой завтрак министра транспорта "Работа на земле". Роль регионов России в развитии эффективной транспортной системы". На завтраке Роман Старовойт обсудил с представителями регионов и бизнеса меры поддержки и проекты, которые будут реализованы в субъектах Российской Федерации в ближайшее время. Также были рассмотрены условия, на которых ведущие российские кредитные организации поддержат эти инициативы. В ходе первой пленарной дискуссии "Транспортное сотрудничество "СНГ плюс": взаимосвязанность, устойчивость, эффективность" участники говорили о роли транспорта и логистики в процессах углубления экономической интеграции и сотрудничества в СНГ, а также разбирали ключевые проекты стран Содружества по обеспечению транспортной связности и инициативы по развитию международных транспортных коридоров и маршрутов. Еще одним значимым событием первого дня стала презентация "Национального стандарта качества услуги пассажирского транспорта". АО "ГТЛК", студия Артемия Лебедева и Институт развития транспортной отрасли планируют совместно разработать единый стандарт качества услуги пассажирского транспорта. Главная цель — предоставить пассажирам принципиально новый уровень сервиса. В ходе презентации генеральный директор АО "ГТЛК" Евгений Дитрих представил восемь ключевых разделов, на которые будет опираться стандарт, а Артемий Лебедев, основатель "Студии Артемия Лебедева", рассказал о его концепции. Главная тема форума этого года — новый национальный проект "Эффективная транспортная система". Ему была посвящена вторая пленарная дискуссия с участием председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, а также заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта и президента РАН Геннадия Красникова. Также во второй день состоялся деловой завтрак Газпромбанка "Развитие транспортного каркаса Омской области". Регион расположен на пересечении крупных транспортных артерий, соединяющих Европу с Дальним Востоком, Казахстаном и Китаем. Участники завтрака разбирались в перспективах транспортных коридоров, пролегающих через область, и возможных механизмах инвестирования в нее. На форуме впервые состоялась торжественная церемония вручения премии в области транспортной науки и техники имени В. Н. Образцова, учрежденной правительством Российской Федерации в 2024 году. Награда присуждается в трех номинациях: за заслуги в области транспортной науки и транспортного образования, за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства и за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в транспортном строительстве. Российское общество "Знание" организовало в третий день открытый диалог "Умный, быстрый, экологичный: транспорт будущего" с министром транспорта Российской Федерации. Старовойт рассказал студентам транспортных университетов и колледжей о перспективах развития транспортного комплекса нашей страны, новых прорывных технологиях, а также ответил на вопросы о настоящем и будущем транспорта России. В третий день мероприятия прошло награждение лауреатов премии "Формула Движения". Премия присуждается за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры. В этом году премия присуждалась в восьми номинациях. На участие было подано 125 заявок, из них 50 вошли в шорт-лист. Жюри определило 10 лучших проектов, награду лауреатам вручила Татьяна Горовая, председатель Общественного совета при министерстве транспорта Российской Федерации. Завершила деловую программу "Транспорта России" конференция "Отменять нельзя сотрудничать. Наука в контексте транспортной отрасли". Ее посвятили вопросам стимулирования научного потенциала и механизмам достижения целей, поставленных президентом и правительством Российской Федерации в рамках нацпроектов. Среди других тем, которые затронули на форуме: беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект на транспорте, высокоскоростные магистрали, научно-технологическое сопровождение мегапроектов, эффективная мультимодальная логистика, городская инфраструктура и пассажирские перевозки новыми видами транспорта. На выставке "Транспорт России" были представлены компании-лидеры транспортного сектора. Общая площадь экспозиции составила 3900 квадратных метров, где свои новейшие разработки продемонстрировали 122 экспонента. Среди посетителей было 14 иностранных делегаций. Центральное место занял объединенный стенд приоритетных проектов, демонстрирующий ход реализации важнейших проектов транспортной отрасли. Официальные обходы выставки совершили: председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и его заместитель Марат Хуснуллин, министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт и его заместитель Виктор Тимофеев. Партнерский материал. 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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы