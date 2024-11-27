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В Финляндии ужесточат условия получения гражданства - РИА Новости, 27.11.2024
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16:42 27.11.2024 (обновлено: 16:43 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/finljandija-1986036001.html
В Финляндии ужесточат условия получения гражданства
В Финляндии ужесточат условия получения гражданства - РИА Новости, 27.11.2024
В Финляндии ужесточат условия получения гражданства
Власти Финляндии намерены ужесточить условия получения гражданства, согласно предложенным поправкам, нетрудоустроенность и совершение преступлений будут... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:42
2024-11-27T16:43
в мире
финляндия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Власти Финляндии намерены ужесточить условия получения гражданства, согласно предложенным поправкам, нетрудоустроенность и совершение преступлений будут учитываться при подаче на гражданство, сообщает в среду финское МВД. "Требования к получению финского гражданства будут ужесточены в соответствии с правительственной программой", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Предложение правительства о внесении поправок в закон о гражданстве разослано для комментариев до середины января. Внести поправки в парламент МВД планирует в весеннюю сессию 2025 года. Согласно предложенным поправкам, лица, живущие на пособие по безработице, больше не будут соответствовать требованиям в необходимом доходе для получения гражданства, уточняет ведомство. Как сообщает МВД, совершение преступлений будет иметь более существенное влияние на то, сможет ли заявитель получить финский паспорт. Приобретенное гражданство станет проще потерять, если человек совершил преступление, затрагивающее национальные интересы Финляндии, или предоставил ложную информацию при подаче заявления на получение гражданства. Поправки не будут распространяться на просителей убежища, уточнило ведомство.
https://ria.ru/20241123/eksport-1985396717.html
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984534446.html
https://ria.ru/20241127/torgovlya-1985915840.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
В Финляндии ужесточат условия получения гражданства

МВД Финляндии заявило о намерении ужесточить условия получения гражданства

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Власти Финляндии намерены ужесточить условия получения гражданства, согласно предложенным поправкам, нетрудоустроенность и совершение преступлений будут учитываться при подаче на гражданство, сообщает в среду финское МВД.
"Требования к получению финского гражданства будут ужесточены в соответствии с правительственной программой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Предложение правительства о внесении поправок в закон о гражданстве разослано для комментариев до середины января. Внести поправки в парламент МВД планирует в весеннюю сессию 2025 года.
Согласно предложенным поправкам, лица, живущие на пособие по безработице, больше не будут соответствовать требованиям в необходимом доходе для получения гражданства, уточняет ведомство.
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Как сообщает МВД, совершение преступлений будет иметь более существенное влияние на то, сможет ли заявитель получить финский паспорт.
Приобретенное гражданство станет проще потерять, если человек совершил преступление, затрагивающее национальные интересы Финляндии, или предоставил ложную информацию при подаче заявления на получение гражданства.
Поправки не будут распространяться на просителей убежища, уточнило ведомство.
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