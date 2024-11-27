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Самарский губернатор инициировал создание движения "Чистый спорт"

Самарский губернатор инициировал создание движения "Чистый спорт" - РИА Новости, 27.11.2024

Самарский губернатор инициировал создание движения "Чистый спорт"

Общественное движение "Чистый спорт" будет создано в Самарской области, оно объединит тех, кто привержен принципам честности и нетерпимости любого стороннего... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:21

2024-11-27T22:21

2024-11-27T22:21

спорт

самарская область

россия

самара

вячеслав федорищев

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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Общественное движение "Чистый спорт" будет создано в Самарской области, оно объединит тех, кто привержен принципам честности и нетерпимости любого стороннего влияния на спортивные результаты, сообщили в пресс-службе регионального правительства. С соответствующей инициативой губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил во вторник на заседании комиссии Госсовета по направлению "Физкультура и спорт". На комиссии Федорищев в режиме ВКС заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. "В среду во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось заседание общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области... По словам губернатора, в ближайшее время в регионе будет создано общественное движение "Чистый спорт", которое объединит всех, кто привержен принципам честности и справедливости, нетерпимости предвзятого судейства и любого стороннего влияния на результаты", - сообщили в правительстве региона. Также на заседании общественного совета губернатор обозначил ключевые аспекты развития спортивной сферы, среди которых - обновление материальной базы муниципальных спортивных учреждений, поддержка тренеров, развитие спортшкол и массового спорта. Одной из первых инициатив Федорищева стала региональная программа "Мастер спорта", которая направлена на создание условий для занятий физкультурой и спортом для всех самарцев. В регионе ввели единовременное вознаграждение за присвоение спортивных разрядов и почетных званий на сумму от 20 до 150 тысяч рублей. Дополнительной мерой поддержки спортсменов и тренеров стала выплата по итогам выступления на Спартакиадах России в размере от 15 до 150 тысяч рублей. "Сегодня уже 137 спортсменов нашего региона, которые выполнили разряд кандидата в мастера спорта, (которым - ред.) звание мастера спорта присвоено, получили выплаты от региона по программе "Мастер спорта", - сообщила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Еще одно важное направление - спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в регионе работает Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, который обеспечивает участие спортсменов с ОВЗ в мероприятиях разного уровня. Глава центра Светлана Кузьмина отметила, что к систематическим занятиям в Самаре, Тольятти, Октябрьске и Сызрани привлечены более 200 человек. На мероприятии губернатор также наградил отличившихся работников спортивной сферы и вручил знаки отличия спортсменам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, самарская область, россия, самара, вячеслав федорищев