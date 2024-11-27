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Самарский губернатор инициировал создание движения "Чистый спорт"
Самарский губернатор инициировал создание движения "Чистый спорт" - РИА Новости, 27.11.2024
Самарский губернатор инициировал создание движения "Чистый спорт"
Общественное движение "Чистый спорт" будет создано в Самарской области, оно объединит тех, кто привержен принципам честности и нетерпимости любого стороннего... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:21
2024-11-27T22:21
2024-11-27T22:21
спорт
самарская область
россия
самара
вячеслав федорищев
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Общественное движение "Чистый спорт" будет создано в Самарской области, оно объединит тех, кто привержен принципам честности и нетерпимости любого стороннего влияния на спортивные результаты, сообщили в пресс-службе регионального правительства. С соответствующей инициативой губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил во вторник на заседании комиссии Госсовета по направлению "Физкультура и спорт". На комиссии Федорищев в режиме ВКС заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. "В среду во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось заседание общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области... По словам губернатора, в ближайшее время в регионе будет создано общественное движение "Чистый спорт", которое объединит всех, кто привержен принципам честности и справедливости, нетерпимости предвзятого судейства и любого стороннего влияния на результаты", - сообщили в правительстве региона. Также на заседании общественного совета губернатор обозначил ключевые аспекты развития спортивной сферы, среди которых - обновление материальной базы муниципальных спортивных учреждений, поддержка тренеров, развитие спортшкол и массового спорта. Одной из первых инициатив Федорищева стала региональная программа "Мастер спорта", которая направлена на создание условий для занятий физкультурой и спортом для всех самарцев. В регионе ввели единовременное вознаграждение за присвоение спортивных разрядов и почетных званий на сумму от 20 до 150 тысяч рублей. Дополнительной мерой поддержки спортсменов и тренеров стала выплата по итогам выступления на Спартакиадах России в размере от 15 до 150 тысяч рублей. "Сегодня уже 137 спортсменов нашего региона, которые выполнили разряд кандидата в мастера спорта, (которым - ред.) звание мастера спорта присвоено, получили выплаты от региона по программе "Мастер спорта", - сообщила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Еще одно важное направление - спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в регионе работает Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, который обеспечивает участие спортсменов с ОВЗ в мероприятиях разного уровня. Глава центра Светлана Кузьмина отметила, что к систематическим занятиям в Самаре, Тольятти, Октябрьске и Сызрани привлечены более 200 человек. На мероприятии губернатор также наградил отличившихся работников спортивной сферы и вручил знаки отличия спортсменам.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спорт, самарская область, россия, самара, вячеслав федорищев
Спорт, Самарская область, Россия, Самара, Вячеслав Федорищев
Самарский губернатор инициировал создание движения "Чистый спорт"
Самарский губернатор инициировал создание общественного движения "Чистый спорт"
САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Общественное движение "Чистый спорт" будет создано в Самарской области, оно объединит тех, кто привержен принципам честности и нетерпимости любого стороннего влияния на спортивные результаты, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С соответствующей инициативой губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил во вторник на заседании комиссии Госсовета по направлению "Физкультура и спорт". На комиссии Федорищев в режиме ВКС заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе.
"В среду во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось заседание общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области... По словам губернатора, в ближайшее время в регионе будет создано общественное движение "Чистый спорт", которое объединит всех, кто привержен принципам честности и справедливости, нетерпимости предвзятого судейства и любого стороннего влияния на результаты", - сообщили в правительстве региона.
Также на заседании общественного совета губернатор обозначил ключевые аспекты развития спортивной сферы, среди которых - обновление материальной базы муниципальных спортивных учреждений, поддержка тренеров, развитие спортшкол и массового спорта.
Одной из первых инициатив Федорищева стала региональная программа "Мастер спорта", которая направлена на создание условий для занятий физкультурой и спортом для всех самарцев. В регионе ввели единовременное вознаграждение за присвоение спортивных разрядов и почетных званий на сумму от 20 до 150 тысяч рублей. Дополнительной мерой поддержки спортсменов и тренеров стала выплата по итогам выступления на Спартакиадах России в размере от 15 до 150 тысяч рублей.
"Сегодня уже 137 спортсменов нашего региона, которые выполнили разряд кандидата в мастера спорта, (которым - ред.) звание мастера спорта присвоено, получили выплаты от региона по программе "Мастер спорта", - сообщила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Еще одно важное направление - спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в регионе работает Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, который обеспечивает участие спортсменов с ОВЗ в мероприятиях разного уровня. Глава центра Светлана Кузьмина отметила, что к систематическим занятиям в Самаре, Тольятти, Октябрьске и Сызрани привлечены более 200 человек.
На мероприятии губернатор также наградил отличившихся работников спортивной сферы и вручил знаки отличия спортсменам.