https://ria.ru/20241127/deputaty-1986050408.html

Матушкин: в первом чтении принят бюджет региона на 2025 год

Матушкин: в первом чтении принят бюджет региона на 2025 год - РИА Новости, 27.11.2024

Матушкин: в первом чтении принят бюджет региона на 2025 год

Депутаты Тамбовской областной Думы на ноябрьском заседании в первом чтении приняли законопроект главного финансового документа области на 2025 год и на плановый РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:27

2024-11-27T17:27

2024-11-27T17:27

тамбовская область

россия

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы на ноябрьском заседании в первом чтении приняли законопроект главного финансового документа области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Государственная Дума РФ приняла федеральный бюджет на очередные три года. Произошло изменение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, распределяемых бюджету Тамбовской области. В связи с этим временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Алексеевич Первышов внес в Тамбовскую областную Думу предложение об изменении основных характеристик бюджета региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", - отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Из федерального бюджета Тамбовской области определены дополнительные средства на 2025 год в сумме 14,1 миллиарда рублей, на 2026 год – 9,2 миллиарда рублей, на 2027 год - 10,5 миллиарда рублей. "С учетом дополнительных федеральных средств доходная часть бюджета на 2025 год составит 72,1 миллиарда рублей; расходная часть - 72,9 миллиарда рублей. В проекте бюджета Тамбовской области в полном объеме обеспечены первоочередные расходы на обеспечение оплаты труда работников бюджетной сферы Тамбовской области, уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области, предоставление мер социальной поддержки гражданам", - подчеркнул Матушкин. Также депутаты внесли поправки в бюджет 2024 года. Доходы региона увеличиваются на 1,5 миллиарда рублей. С учетом вносимых изменений параметры бюджета области на 2024 год составят: - по доходам - 74,0 миллиарда рублей; - по расходам - 76,2 миллиарда рублей; - дефицит бюджета уменьшается до 2,2 миллиарда рублей. Увеличение доходов обусловлено увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Дополнительно доходы планируется направить на увеличение расходов Дорожного фонда, реализацию инфраструктурных проектов, увеличение объема бюджетных ассигнований, зарезервированных в бюджет Тамбовской области на финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов, госпрограмм РФ, дополнительных мероприятий в сфере национальной обороны и национальной безопасности и другое.

https://ria.ru/20240704/matushkin-1957456521.html

https://ria.ru/20241018/matushkin-1978777432.html

https://ria.ru/20240521/tambovschina-1947368785.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума