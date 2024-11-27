https://ria.ru/20241127/dagestan-1986055572.html
В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении
В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении - РИА Новости, 27.11.2024
В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении
Двое жителей Дагестана задержаны по подозрению в подготовке теракта в одном из госучреждений республики, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:45
2024-11-27T17:45
2024-11-27T18:08
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Двое жителей Дагестана задержаны по подозрению в подготовке теракта в одном из госучреждений республики, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону."Два жителя республики подозреваются в совершении преступлений террористической направленности… По версии следствия, в 2023-2024 годах два местных жителя в целях дестабилизации деятельности органов власти вступили в преступный сговор для совершения террористического акта в одном из государственных учреждений республики… Подозреваемые задержаны", – говорится в сообщении.Правоохранители установили, что мужчины прошли обучение по изготовлению взрывных устройств. В июле 2024 года в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана они приобрели компоненты для незаконного изготовления взрывного устройства, но исполнить задуманное не смогли, так как их задержали сотрудники правоохранительных органов.Против подозреваемых по материалам ЦПЭ МВД по Дагестану и УФСБ России по республике возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и устройств) УК РФ. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20241126/krokus-1985714489.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, хасавюртовский район
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, Хасавюртовский район
В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении
В Дагестане задержали двух подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении