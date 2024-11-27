https://ria.ru/20241127/chernyshenko-1986060199.html

Чернышенко рассказал о реализации проекта "Профессионалитет"

Чернышенко рассказал о реализации проекта "Профессионалитет" - РИА Новости, 27.11.2024

Чернышенко рассказал о реализации проекта "Профессионалитет"

Все российские регионы войдут в реализацию федерального проекта "Профессионалитет" до 2026 года по планам правительства РФ, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:01

2024-11-27T18:01

2024-11-27T19:26

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Все российские регионы войдут в реализацию федерального проекта "Профессионалитет" до 2026 года по планам правительства РФ, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "При вашей поддержке, уважаемый Вячеслав Викторович (Володин - ред.), продолжим масштабировать и развивать проект "Профессионалитет". До 2026 года в него войдут все регионы России", - сказал Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что создание кластеров "Профессионалитета" по нацпроектам технологического лидерства позволит обеспечить кадрами важнейшие отрасли промышленности. По словам вице-премьера, другой важный показатель – уровень квалификации педагогов и мастеров, а также система повышения квалификации сотрудников предприятий, в проекте "Профессионалитет" эту задачу решают Центры опережающей профессиональной подготовки. Реализация федерального проекта "Профессионалитет" началась в 2022 году. Он является одной из инициатив в области социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, проект стал локомотивом комплексной модернизации системы среднего профессионального образования.

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россия, дмитрий чернышенко, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование