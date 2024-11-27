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Бюджет Якутии на 2025 год сохранит социальную направленность - РИА Новости, 27.11.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:33 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/byudzhet-1986051615.html
Бюджет Якутии на 2025 год сохранит социальную направленность
Бюджет Якутии на 2025 год сохранит социальную направленность - РИА Новости, 27.11.2024
Бюджет Якутии на 2025 год сохранит социальную направленность
Доля расходов государственного бюджета Якутии на 2025 год, а также плановый период 2026 и 2027 годов на социальную сферу превысит 45% от общего объема расходов, РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:33
2024-11-27T17:33
республика саха (якутия)
россия
социальная политика
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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Доля расходов государственного бюджета Якутии на 2025 год, а также плановый период 2026 и 2027 годов на социальную сферу превысит 45% от общего объема расходов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Парламент Якутии принял в окончательном чтении региональный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ сохраняет социальную направленность. "Доля расходов государственного бюджета, направляемых на защиту граждан и оказание им социально значимых услуг, в том числе на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, составит более 45% от общего объема расходов. Ключевая задача трёхлетнего бюджета республики остаётся прежней — достижение национальных целей и стратегических задач развития, определённых президентом России и стратегическими указами главы Якутии. Бюджет гарантирует выполнение социальных обязательств государства перед населением, поддержку участников СВО и их семей и обеспечить стабильную работу всей нашей экономики", - приводятся слова премьера республики Кирилла Бычкова. Сумма, которая поступит в казну республики из федерального бюджета, значительно больше, чем в 2024 году. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 68 539,4 млн рублей. Отмечается, что благодаря работе региональных властей с федеральным центром показатели госбюджета обеспечивают долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. "Доходная часть государственного бюджета Якутии на 2025 год составит 329 259,3 миллиона рублей, увеличение по сравнению с первым чтением законопроекта составит 37 974,4 миллиона рублей. При этом по налоговым и неналоговым доходам прогноз на 2025 год увеличен на 3 298 миллиона рублей и составит 219 247,2 миллиона рублей, безвозмездные поступления в бюджет составят более 110 012,1 миллиона рублей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241127/jakutija-1985942424.html
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россия, социальная политика
Республика Саха (Якутия), Россия, Социальная политика
Бюджет Якутии на 2025 год сохранит социальную направленность

Доля расходов бюджета Якутии на социальную сферу превысит 45%

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Доля расходов государственного бюджета Якутии на 2025 год, а также плановый период 2026 и 2027 годов на социальную сферу превысит 45% от общего объема расходов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Парламент Якутии принял в окончательном чтении региональный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ сохраняет социальную направленность.
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"Доля расходов государственного бюджета, направляемых на защиту граждан и оказание им социально значимых услуг, в том числе на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, составит более 45% от общего объема расходов. Ключевая задача трёхлетнего бюджета республики остаётся прежней — достижение национальных целей и стратегических задач развития, определённых президентом России и стратегическими указами главы Якутии. Бюджет гарантирует выполнение социальных обязательств государства перед населением, поддержку участников СВО и их семей и обеспечить стабильную работу всей нашей экономики", - приводятся слова премьера республики Кирилла Бычкова.
Сумма, которая поступит в казну республики из федерального бюджета, значительно больше, чем в 2024 году. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 68 539,4 млн рублей.
Отмечается, что благодаря работе региональных властей с федеральным центром показатели госбюджета обеспечивают долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы.
"Доходная часть государственного бюджета Якутии на 2025 год составит 329 259,3 миллиона рублей, увеличение по сравнению с первым чтением законопроекта составит 37 974,4 миллиона рублей. При этом по налоговым и неналоговым доходам прогноз на 2025 год увеличен на 3 298 миллиона рублей и составит 219 247,2 миллиона рублей, безвозмездные поступления в бюджет составят более 110 012,1 миллиона рублей", - добавили в пресс-службе.
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Республика Саха (Якутия)РоссияСоциальная политика
 
 
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